Milan, due schiaffi alla Juve. Inter in ripresa. Stankovic, un punto all’esordio

Archiviata la tre giorni di Coppe Europee, riecco il massimo campionato di calcio. Nei tre anticipi del sabato: due vittorie e un pareggio. Spicca il 2-0 di San Siro con cui il Milan di Pioli si prende il big-match della 9° giornata ai danni di una Juventus di Allegri sempre più in difficoltà. Per i rossoneri un bel riscatto dopo la batosta rimediata mercoledi a Londra contro il Chelsea in Champions. Mentre, la vittoria di Coppa Campioni contro il Barcellona, rianima l’Inter di Simone Inzaghi che passa per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In serata: al Dall’Ara finisce 1-1 la sfida tra Bologna e Sampdoria. Dunque, il nuovo allenatore dei blucerchiati Dejan Stankovic esordisce con un pareggio.

Stadio Giuseppe Meazza di Milano: gol di Tomori e Brahim Diaz, il Milan aggancia momentaneamente la vetta della classifica, la Juve invece sprofonda. Dopo un buon avvio dei bianconeri, i padroni di casa escono alla distanza prendendosi il match con una rete per tempo. E Leao colpisce anche due pali. Il Diavolo s’impone con rabbia, anzi con ferocia agonistica, nonostante i sette calciatori infortunati. E’ il solito Milan di Pioli che non si arrende mai e che trova la forza di vincere le partite attingendo a tutta la rosa, seconde linee comprese.

La solita Juventus. Madama in campo ancora una volta dura solo per circa mezzo primo tempo, poi esce quasi completamente di scena. E adesso c’è un abisso tra i bianconeri e i piani alti della Serie A. Quelli presi a San Siro, sono due schiaffi violenti non solo in termini di punti, ma anche per quell’autostima faticosamente riconquistata tra Bologna (campionato) e Maccabi (Champions) con 6 gol fatti e uno solo al passivo. Massimiliano Allegri sempre più nel mirino di stampa e tifosi, e sotto osservazione da parte dei dirigenti juventini.

L’Inter va con il doppio Dzeko: 2-1 in casa del Sassuolo. Avanti nel primo tempo con un gol del bosniaco, i nerazzurri vengono raggiunti nella ripresa da Frattesi, ma Edin si ripete, fa doppietta e firma la vittoria interista: gol numero 101 in Serie A per lui. Tra i pali, convincente esordio di Onana al posto di Handanovic. Lentamente, l’Inter sta ritrovando lo spirito di squadra: compattezza e capacità di saper soffrire nei momenti difficili. Ma Lautaro è sempre più un caso: l’attaccante argentino è a secco da 8 gare.

La Samp di Stankovic rimonta a Bologna anche se rimane fanalino di coda. Dominguez porta in vantaggio i padroni di casa; reazione doriana nella ripresa con il serbo Djuricic che sigla il pareggio. Poi è il portiere rossoblu Skorupski a negare la vittoria ai blucerchiati. Sorride anche un altro serbo, mister Stankovic, successore dell’esonerato Giampaolo: la Samp è in crescita. Bologna fischiato e contestato dai suoi tifosi.