Milan, il De Ketelaere day: visite terminate, ora la firma sul contratto

I test medici sono terminati e adesso tocca finalmente alla firma. Dopo settimane di estenuante attesa per i tifosi rossoneri,. Il giocatore, da stamattina in clinica per le visite mediche di rito, ha da poco abbandonato la Madonnina per recarsi alla visita di idoneità sportiva e quindi in sede per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni.

Il gioiellino belga, arrivato dal Bruges per 32 milioni di euro più tre di bonus e una percentuale del 12,5% sull'eventuale (futura) rivendita, è atterrato a Linate la scorsa notte alle 00:22 per la gioia dei tifosi milanisti, che lo aspettavano ormai da un mese, ma che non avevano mai perso le speranze di accogliere CDK. Alcuni giorni fa i dirigenti Maldini e Massara erano addirittura volati in Belgio per sbloccare una trattativa, che sembrava essersi arenata, nonostante la chiara volontà del giocatore di venire in Italia. Poi l'esito positivo.

L'accordo raggiunto sarà valido fino al 30 giugno 2027. Il giocatore dovrebbe vestire la maglia numero 90, la stessa della sua avventura al Bruges, con cui ha disputato 120 partite e segnato 25 gol. Società che lo stesso Charles De Ketelaere ha salutato e ringraziato prima di partire per Milano, dove ha anche registrato un curioso video social, per spiegare a tutti come pronunciare correttamente il suo nome.