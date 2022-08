Scippava donne anziane nei negozi, denunciata ladra seriale

I carabinieri di Recoaro Terme sono riusciti ad acciuffare una donna rea di aver commesso una serie di furti ai danni di persone anziane. I militari, dopo una lunga ed articolata attività investigativa, sono arrivati a C.H. 40enne vicentina residente a Valdagno, per lei è scattata la denuncia per un numero elevato di scippi effettuati in supermercati, esercizi pubblici e per strada. Lo schema era sempre lo stesso, le vittime sono donne dai 72 agli 82 anni.

La vicenda, portata a conclusione nella giornata di ieri 1 agosto, parla di una serie di furti di portafogli avvenuti nei mesi di maggio e giugno, i militari hanno svolto una specifica attività d’indagine per risalire all’autore di sette furti denunciati da altrettante cittadine. Le malcapitate hanno dichiarato, in sede di denuncia, di aver subito la scomparsa del proprio portafogli contenenti somme di denaro e carte bancomat mentre erano intente a fare acquisti. I militari sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, mettendo in correlazione sette furti perpetrati, tutti ai danni di donne anziane, rispettivamente presso un negozio di generi alimentari, in una canonica, in pieno centro, in due occasioni presso un noto supermercato del centro, presso un negozio di acconciatura ed infine presso un negozio di calzature ai danni di una commessa. Lo scippo ha portato in tasca alla donna diverse somme da 20 a 300 euro e in tre casi anche le carte bancomat.

La stessa denunciata, utilizzava le carte frutto del furto per compiere piccoli prelievi di danaro con sistema contactless. Prima che le tessere elettroniche fossero bloccate sono stati sottratti complessivamente 250 euro. Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso così di denunciare la donna alla competente Autorità Giudiziaria di Vicenza per furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte bancomat.