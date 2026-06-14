Mondiali 2026: Vinicius salva il Brasile contro il Marocco. Svizzera beffata dal Qatar, bene l’Australia

Il primo vero e proprio big-match di questi Mondiali arriva dal Girone C: il fascino e il blasone del Brasile di Carlo Ancelotti, contro l’ottimo Marocco campione d’Africa e semifinalista nella rassegna iridata del 2022 in Qatar. New Jersey, al MetLife Stadium finisce 1-1. Partenza a razzo dei marocchini che prendono il pallino del gioco e passano in vantaggio al 20′: il madridista Brahim Diaz illumina servendo Ismael Saibari in profondità, il centrocampista del PSV Eindhoven batte il portiere Alisson in uscita con un delizioso pallonetto. Dormita, però, dei due difensori centrali Marquinhos e Gabriel. A questo punto, i verdeoro sembrano in balia del Marocco ma al 32′ ecco la ripartenza letale della squadra di Ancelotti: Vinicius salta El Aynaoui sulla fascia e supera Bounou con un gran destro. Nella ripresa l’equilibrio persiste nonostante la girandola di cambi. Il pareggio è complessivamente giusto, però, Marocco decisamente meglio di un Brasile ingolfato in attacco e per niente spumeggiante. Insomma, il “jogo bonito” lo hanno espresso i nordafricani, forti di una generazione di talenti. Verdeoro da rivedere.

Nel Girone I La Scozia vince e si prende il primo posto. Difficile immaginare un inizio migliore per la formazione di Clarke, compatta in campo e trascinata dal suo pubblico. Non conquistava una vittoria in Coppa del Mondo dal 1990 quando aveva battuto a Genova la Svezia e adesso può addirittura sognare un mai conquistato passaggio del turno. Haiti però non sfigura. Anzi, lotta fino alla fine e con Pierrot, che è cresciuto a una sessantina di chilometri dal Gillette Stadium, nel finale sfiora il pari di testa. Forse meriterebbe l’1-1.

Girone B: Qatar-Svizzera 1-1. Al Levi’s Stadium di San Francisco è andata in scena la dura legge del calcio: se sprechi tanto, alla fine spesso vieni punito. E’ successo agli elvetici che di fatto durano un tempo. Passano in vantaggio, dominano, ma, pur creando molte occasioni da gol, non concretizzano e alla fine subiscono il ritorno dei qatarioti che centrano un risultato storico: primo punto in un campionato del mondo di calcio. E così, dopo le prime due partite, grande equilibrio nel gruppo B: Bosnia, Canada, Qatar e Svizzera hanno tutte e quattro un punto. Svizzeri in vantaggio al 17′ grazie a un calcio di rigore concesso per fallo del portiere Abunada sul calciatore del Bologna Freuler e trasformato con freddezza da Embolo. Al 94′, con le punte qatariote veloci ma prive di killer-instinct, ci pensa il difensore Khoukhi di testa a firmare il pareggio. Un pari che per il Qatar vale come una vittoria alla luce dell’andamento della gara e della differenza tecnica con gli avversari. Beffa clamorosa per la Svizzera sprecona.

Nel Gruppo D con un gol per tempo, l’Australia si è imposta per 2-0 contro la Turchia del ct Montella. A decidere le reti di Irankunda al 27esimo e di Matcalfe al 75esimo: con questo successo i Socceroos raggiungono così in vetta a quota 3 punti gli Stati Uniti, Calhanoglu e compagni restano al palo assieme al Paraguay.