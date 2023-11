Moto Gp, a Sepang vince Bastianini. Terzo Pecco Bagnaia

. Dopo il pilota della Ducati sono arrivati Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia, proprio davanti a Martin che è quarto. In questo modo

Quinto Fabio Quartararo con la sua Yamaha, dietro il francese ci sono Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Completano la top ten Jack Miller ottavo, Fabio Di Giannanotonio nono, e Luca Marini in decima posizione.

Zarco supera Aleix Espargaró, il francese adesso è 5° nel Mondiale.

Bastianini domina dall'inizio alla fine della gara: prende il comando al primo giro e non si guarda più indietro, annullando il tentativo di rincorsa di Marquez. Bastianini torna al successo dopo oltre un anno, interrompendo il digiuno che durava dal Gp di Aragona del settembre 2022.

Bagnaia, con il terzo posto, ottiene il massimo in chiave iridata. Il campione del mondo guadagna altri 3 punti su Martin e il duello prosegue nel prossimo weekend con il Gp del Qatar, penultimo appuntamento del Motomondiale che si chiuderà poi nel weekend del 24-26 novembre a Valencia.

Il Motomondiale torna in pista il prossimo weekend per il penultimo appuntamento in Qatar prima del gran finale a Valencia in Spagna.