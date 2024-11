Moto Gp Malesia, vince Bagnaia, secondo Martin: separati in classifica da 24 punti

Amaro in bocca per Franco Morbidelli e Marc Marquez, che erano entrambi in lotta per le posizioni di vertice. Ai piedi del podio ha dunque chiuso l'altra Ducati del team Gresini, quella di Alex Marquez, seguito a ruota dalla Ktm GasGas di Pedro Acosta. Buon 6° posto per Fabio Quartararo, l'unico dei coinvolti nell'incidente iniziale in grado di ripartire dopo la bandiera rossa. In top 10 hanno chiuso anche Maverick Vinales con la prima delle Aprilia, Alex Rins con l'altra Yamaha, Marco Bezzecchi con la Ducati VR46 e Augusto Fernandez con l'altra GasGas. Ha chiuso invece 17° Andrea Iannone. la lotta per il titolo di campione del Mondo della MotoGP 2024 prosegue: tutto si deciderà nell’ultimo weekend stagionale, anche se Jorge Martin resta il favorito numero uno. A Pecco, infatti, non basterà la doppietta Sprint-GP, perché in caso di doppio secondo posto di Martin guadagnerebbe al massimo 8 punti e sarebbe sempre il madrileno a laurearsi campione. C'è anche la remota ipotesi di un arrivo a pari punti, in quel caso sarebbe Bagnaia a laurearsi campione grazie al maggior numero di vittorie nei Gran Premi (10 contro 3). Con la vittoria di Francesco Bagnaia nel GP di Malesia, anche se Jorge Martin resta il favorito numero uno. A Pecco, infatti, non basterà la doppietta Sprint-GP, perché in caso di doppio secondo posto di Martin guadagnerebbe al massimo 8 punti e sarebbe sempre il madrileno a laurearsi campione. C'è anche la remota ipotesi di un arrivo a pari punti, in quel caso sarebbe Bagnaia a laurearsi campione grazie al maggior numero di vittorie nei Gran Premi (10 contro 3). Ai piedi del podio ha dunque chiuso l'altra Ducati del team Gresini, quella di Alex, seguito a ruota dalla Ktm GasGas di Pedro Acosta. Buonl'unico dei coinvolti nell'incidente iniziale in grado di ripartire dopo la bandiera rossa. In top 10 hanno chiuso anche Maverick Vinales con la prima delle Aprilia, Alex Rins con l'altra Yamaha, Marco Bezzecchi con la Ducati VR46 e Augusto Fernandez con l'altra GasGas. Ha chiuso invece

Gara interrotta al via per un: tutti i piloti stanno bene. Si è temuto soprattutto per Miller che si è ritrovato per qualche istante con la testa sotto la ruota della Yamaha del francese. Inevitabile la bandiera rossa, anche per consentire alle ambulanze di soccorrere l’australiano, a lungo immobile sull’asfalto ma fortunatamente cosciente. Alla fine è uscito fortunatamente illeso e ha lasciato il paddock sulle sue gambe.