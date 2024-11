Bruciano cento balle di fieno, timori per un tetto in eternit

Dall’una e mezza della notte appena trascorsa, i vigili del fuoco stanno operando in via Barcon a Dueville per l’incendio di un fienile di un’azienda agricola: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vicenza e con i volontari di Thiene con due autopompe, due autobotti e un totale di 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. In fiamme una baracca di circa 40 metri quadrati, alta circa 5 metri, contenente oltre un centinaio di balle rettangolari di fieno e paglia per un totale di circa 400 quintali di foraggio.

Il personale è riuscito a circoscrivere il rogo alla solo struttura adibita a deposito, evitando l’estensione del rogo. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica che dovrebbero completarsi in mattinata. Sul posto è presente anche personale del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre per la decontaminazione dei mezzi e materiali dei vigili del fuoco per il coinvolgimento del tetto in parte in eternit. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.