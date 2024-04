MotoGP, colpo Yamaha: Quartararo rinnova il contratto per altre due stagioni

La Casa di Iwata ha ufficializzato questa mattina ilcol pilota francese per le. “Sono super felice”ha detto in una nota il 24enne che con la Yamaha ha conquistato otto vittorie e 21 podi tra 2021 e 2024.

Undicesimo nella classifica generale con quindici punti El Diablo campione del mondo della premier class può ora guardare con un’importante certezza in più al lavoro che lo attende dal prossimo GP of the Americas del weekend centrale di aprile per riportare in alto la Casa giapponese e soprattutto alla vittoria che a Fabio manca da quasi due anni. “La mia fiducia è alta, torneremo davanti insieme – scrive Quartararo – Sei anni fa mi hanno dato la possibilità di passare alla MotoGP e da allora abbiamo realizzato grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada davanti a noi per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duro e sono sicuri che, insieme, realizzeremo ancora una volta il nostro sogno”.

Il rinnovo di Quartararo toglie dalla scena una grande opportunità per l’Aprilia che aveva provato a corteggiarlo il francese in maniera piuttosto seria. “Siamo molto contenti che Fabio rimanga un pilota Yamaha – ha commentato il Managing Director Lin Jarvis -. Fabio è un talento eccezionale, un gran lavoratore, un grande uomo squadra e ha molti anni competitivi davanti a sé. La Yamaha non risparmia sforzi per garantire un futuro brillante a Fabio adottando un approccio più “aggressivo” allo sviluppo della moto.