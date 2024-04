Piazza dei Signori diventa “Pompieropoli” per un giorno. Focus su bimbi e soccorso inclusivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pompieri vicentini, volontari e professionisti, in Piazza (dei Signori) per tutta la giornata di domenica a Vicenza, per un evento speciale dedicato ai bambini e ancor più alle persone autistiche, proprio in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo che si è celebrata il 2 aprile scorso, e una serie di eventi a sfondo sociale collegati.

Si parlerà e si farà soccorso inclusivo, in una domenica che gli esperti garantiscono sarà di sole e di calda primavera, al mattino dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18. Una manifestazione aperta a tutti, famiglie con bimbi in particolare, di età dai 3 ai 14 anni, in uno spazio simbolo della città berica.

Partners della bella iniziativa di dopodomani che culminerà nelle esercitazioni in versione ludica di Pompieropoli è ovviamente il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza, in collaborazione con l’associazione Autismo Triveneto e il supporto prezioso dei volontari dei distaccamenti di Recoaro Terme e Thiene, insieme ai pompieri veterani in congedo ma anche loro sempre pronti a tendere la mano a maggior ragioni in eventi a forte valenza sociale come questo. Ricordando l’importanza del “soccorso inclusivo” e dello sviluppo di buona pratiche in questa direzione.

Oltre alle attività di svago previste, in mostra anche i mezzi di soccorso in dotazione ai vigili del fuoco del Veneto, di tutti i tipi, in passerella in Piazza dei Signori. E presenti gli amici pompieri esperti in divisa, da sempre un mestiere che affascina sin da bambini, pronti a rispondere a curiosità e domande oltre che accompagnarli nei percorsi ludici. Sul piano simbolico, nella data del 2 aprile, i pompieri del Veneto hanno mostrato la partecipazione alla Giornata mondiale sull’autismo illuminando di blu il “castello di manovra” di Padova, dove opera il 115.