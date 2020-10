MotoGP, finalmente buone notizie per Valentino Rossi

Questo Motomondiale 2020 reso anomalo dal coronavirus, fa nuovamente tappa ad Aragon in Spagna per il Gran Premio di Teruel. Nella classe MotoGP sarà un’altra gara senza Valentino Rossi, relegato in quarantena dopo essere stato colpito proprio dal Covid-19. Il Dottore, salvo colpi di scena,sul circuito di Valencia per il Gran Premio d’Europa.

Intanto, arrivano buone notizie sulla salute del campione pesarese. Ad annunciare il miglioramento delle condizioni del centauro di Tavullia è stato il Team director della Yamaha. Massimo Meregalli infatti ha rivelato: “Valentino si sente meglio, non mostra più i sintomi del coronavirus, speriamo che il test in programma lunedì dia esito negativo così potrà unirsi al team in vista degli appuntamenti di Valencia”.

E come per il primo appuntamento di Aragon, anche stavolta la casa di Iwata ha deciso di schierare soltanto Maverick Vinales senza affidare a un altro pilota la M1 di Rossi.