Nazionale, la conferenza stampa di Gattuso da Coverciano

Cosa ha detto a Kean? “Che deve dare qualcosa in più, perché è un giocatore importante. Abbiamo bisogno delle sue caratteristiche e della sua voglia”.

Cosa c’è da cambiare rispetto a settembre? E come mai non ha chiamato Chiesa? “Ci sono tante cose da correggere. Non è solo un problema di difesa, è l’annusare il pericolo e fare meglio in tutti i reparti. Chiesa? È la linea che ho con tutti, ci parlo tanto e gli rompo le scatole ogni dieci giorni. Con Federico c’è stata una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c’è nessun caso o segreto”.

Cosa ne pensa di Milan-Como in Australia? E oggi si sente più calato nel ruolo di Ct? “E’ il calcio moderno, sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio. La vedo come una situazione non negativa. Io calato nel ruolo? Le pressioni sono tante, mi piace molto e non mi annoio, pensavo che mi sarei potuto annoiare senza il campo quotidianamente, invece non è così”.

Ahanor e Tresoldi sono giocatori che possono giocare con l’Italia in futuro? “Stiamo parlando di loro da un po’, sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Ne stiamo parlando con Buffon e con la fereazione, vedremo se si potrà far qualcosa”.