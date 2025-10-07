Taglio del nastro al Garbin: inaugurata la nuova palestra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Taglio del nastro all’Istituto Garbin di Thiene con l’inaugurazione della nuova palestra che dà simbolicamente l’avvio del nuovo anno scolastico. La nuova palestra è stata ufficialmente consegnata alla scuola questa mattina, aprendola agli studenti ai quali la Provincia di Vicenza ha affidato la cura di un edificio pensato e voluto per permettere loro di svolgere attività motoria in uno spazio adeguato.

Dove prima c’era una tensostruttura risalente agli anni ’90, ora c’è un edificio moderno e funzionale. La struttura precedente, nata come soluzione provvisoria, era ormai da tempo non più adeguata a garantire la qualità degli spazi e dei servizi.

Per la realizzazione della nuova palestra sono stati investiti 2 milioni 342mila euro, dei quali un milione e 842mila euro arrivano dal Pnrr e 500mila dalla Provincia.

Un taglio del nastro emozionante per un progetto atteso da tempo. Al fianco degli studenti e del sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi c’erano il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il dirigente dell’istituto Garbin Alessandro Strazzulla e il responsabile unico del procedimento dell’opera Luca Vellar.

“Oggi inauguriamo una palestra che non è solo uno spazio per l’attività fisica, ma un luogo di incontro, crescita e collaborazione – ha affermato il sindaco Michelusi – È un investimento sul benessere dei nostri ragazzi e sulla vitalità della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che rafforza l’impegno di Thiene per una città sempre più attenta all’educazione, alla salute e alla coesione sociale”.

La nuova opera si affianca all’ampliamento dell’Istituto completato a settembre 2024, che ha visto la realizzazione di 14 aule didattiche, 4 laboratori dedicati ad attività artistiche e artigianali, un’aula polivalente e una passerella coperta al primo piano che funge da connessione tra il nuovo edificio e l’istituto principale. Un progetto finanziato completamente dalla Provincia di Vicenza, con un investimento di 4,3 milioni di euro.

“È una grande soddisfazione essere qui con gli studenti – ha dichiarato il presidente Nardin – Con la nuova palestra, i ragazzi hanno finalmente a disposizione uno spazio adeguato e funzionale per le attività sportive. Quest’opera va a completare un progetto di miglioramento complessivo dell’Istituto Garbin, in cui includiamo anche i lavori di ampliamento della scuola già realizzati. Parliamo di un investimento totale di oltre 6,5 milioni di euro”.

Gli studenti hanno subito preso possesso della struttura dedicandosi a due attività in cui eccellono: la danza, praticata a livello agonistico da alcune alunne, e il baskin, “uno sport inclusivo in cui il nostro istituto eccelle – ha sottolineato il preside Strazzulla – Non si tratta solo di attività motoria, ma di condivisione di talenti. Avere una struttura nuova a disposizione è un’opportunità che la scuola e i nostri ragazzi sapranno di certo mettere a frutto”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.