Nel vicentino scomparse in dieci anni 555 persone. 63 non sono mai stati ritrovate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Negli ultimi dieci anni, da gennaio 2013 al dicembre 2022, nel territorio della provincia di Vicenza si sono registrati ben 555 casi di persone scomparse: di questi, complessivamente ne sono stati rintracciati 492 (l’89% del totale), ma di questi 39 sono stati purtroppo trovati senza vita.

Sono i dati resi noti ieri dalla Prefettura di Vicenza: il 12 dicembre era infatti la “Giornata dedicata alle persone scomparse“, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, autorità istituita con decreto del Presidente della Repubblica nel 2007 con il compito di assicurare il coordinamento stabile e operativo tra le amministrazioni statali competenti a vario titolo in questi casi. Il Commissario ha anche il compito di monitorare l’attività delle istituzioni e degli attori chiamati a fronteggiare il fenomeno, fornire un impulso all’attività di ricerca e favorire il confronto tra i dati a carattere nazionale e territoriale su persone scomparse e cadaveri non identificati.

Uno su tre era un minore

Quando scompare una persona il commissario straordinario, a livello provinciale, si avvale delle Prefetture, presso le quali vengono attivati i piani provinciali che coinvolgono forze di polizia, vigili del fuoco, enti locali, aziende Ulss, centrale operativa del Suem 118 e il Soccorso alpino e speleologico.

Tornando ai numero relativi al Vicentino, dei 555 casi degli ultimi dieci anni, 171 hanno riguardato minorenni (tre su dieci), mentre 58 avevano più di 65 anni. Quanto al genere, sono scomparsi più uomini che donne: 319 contro 236, mentre con riferimento alla nazionalità, 344 scomparsi erano italiani e 211 di altre nazionalità. Vengono inoltre coinvolte organizzazioni del volontariato di protezione civile coordinate dalla Regione e dall’Amministrazione Provinciale e associazioni a scopo sociale a sostegno dei familiari, quali Telefono Azzurro, Penelope, Penelope (S)comparsi Uniti, Psicologi per i Popoli, Alzheimer Uniti e altre.

I numeri del 2022

Con riferimento specifico all’anno 2022 in provincia di Vicenza si sono registrati 59 casi di scomparsi, 52 dei quali rintracciati, di cui 7 deceduti. 12 anche quest’anno i minorenni spariti nel nulla (tutti rintracciati) e 4 ultra 65enni (di cui 3 rintracciati). Per quel che riguarda le persone scomparse e non ritrovate, nella maggior parte dei casi si tratta di allontanamento volontario soprattutto di persone straniere con figli minori al seguito.

TOTALE SCOMPARSI IN PROVINCIA DI VICENZA DA GENNAIO 2022 AL 12 DICEMBRE 2022 59

UOMINI DONNE MINORI >65 ANNI 36 23 12 4 ITALIANI ALTRE NAZIONALITA’ RINTRACCIATI IN VITA RINVENUTI DECEDUTI 41 18 45 7

TOTALE SCOMPARSI IN PROVINCIA DI VICENZA DA GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2022 555

UOMINI DONNE MINORI >65 ANNI 319 236 171 58

ITALIANI ALTRE NAZIONALITA’ RINTRACCIATI IN VITA RINVENUTI DECEDUTI 344 211 453 39

Le procedure di ricerca

Alla luce delle direttive, protocolli e linee guida ministeriali emanati, la Prefettura berica nell’aprile di quest’anno ha approvato l’edizione aggiornata del “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse”: prevede un modello operativo che, garantendo l’integrazione e il coordinamento delle risorse provinciali disponibili, assicura la migliore gestione delle ricerche, anche con riferimento ai profili comunicativi, psicologici ed emotivi che riguardano familiari, conoscenti e in genere la comunità di riferimento delle persone scomparse.

La Prefettura segue e monitora periodicamente, con la collaborazione delle forze di polizia e degli altri enti coinvolti, i diversi casi irrisolti, mantenendo un costante flusso informativo con il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

“Giova evidenziare – spiega la Prefettura in una nota – che la tempestività della comunicazione di allontanamento della persona alle forze di polizia e l’implementazione degli automatismi in merito alle attività da porre in essere in relazione alle diverse tipologie di scomparsa conducono nella maggior parte dei casi alla soluzione positiva dell’episodio”.