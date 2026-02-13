“Visit Lands of Vicenza” presentato a Milano: “Puntiamo alla qualità dell’esperienza”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ospiti nello stand della Regione del Veneto alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) 2026, la Provincia di Vicenza e le Ogd vicentine hanno presentato ieri mattina, giovedì 12 febbraio, Visit Lands of Vicenza, il progetto di promozione turistica integrata che racconta un territorio ricco e sorprendente, capace di unire patrimonio culturale Unesco, paesaggi naturali diversificati, outdoor, enogastronomia e saper fare artigiano.

Nato dalla collaborazione tra Provincia di Vicenza, Camera di Commercio e le tre Ogd del territorio – Montagna Veneta, Pedemontana Veneta e Colli, Terre Vicentine – il progetto si fonda su una governance condivisa attraverso la Consulta Turismo del Territorio e su una strategia comune di destination management. Al centro, il portale Visit Lands of Vicenza, vetrina promo-commerciale dell’offerta turistica provinciale, costruita insieme agli operatori.

Dalle città d’arte palladiane alle ville venete, dai cammini e percorsi cicloturistici alle esperienze outdoor sull’Altopiano dei Sette Comuni, dalla Pedemontana ai Colli Berici, Vicenza si propone come una destinazione policentrica ed esperienziale, ideale per un turismo sostenibile e di qualità, da vivere in ogni stagione. I dati più recenti confermano la solidità del sistema turistico vicentino: nel 2024 la provincia ha registrato 838.885 arrivi e 2.224.261 presenze, contando su una rete di 3.688 strutture ricettive per un totale di 34.783 posti letto. Numeri che raccontano un territorio strutturato e competitivo, orientato alla qualità dell’offerta e alla sostenibilità dello sviluppo.

Un progetto che guarda al futuro, puntando non sulla quantità, ma sul valore dell’esperienza e sulla capacità del territorio vicentino di raccontarsi in modo unitario, contemporaneo e competitivo nel panorama turistico nazionale e internazionale. Visit Lands of Vicenza non è solo un marchio, ma il risultato di una visione politica chiara: muoversi in modo unitario per essere competitivi. Dalle Ville del Palladio alle piccole botteghe artigiane, la forza risiede nella capacità di offrire un’identità forte e riconoscibile, trasformando la varietà dei paesaggi in un asset strategico per l’intera economia provinciale.

“I dati del 2024 confermano che la qualità paga – aggiunge Francesco Enrico Gonzo, consigliere provinciale con delega al Turismo -. Con oltre 2,2 milioni di presenze, abbiamo dimostrato che il Vicentino è una destinazione strutturata. Il nostro obiettivo non è rincorrere i grandi numeri a ogni costo, ma elevare il valore del tempo che il turista trascorre qui. Attraverso il nuovo portale, mettiamo a sistema 3.688 strutture ricettive, offrendo agli operatori una vetrina d’eccellenza e ai visitatori una porta d’accesso semplice e immediata a esperienze autentiche e sostenibili”.

“Con Visit Lands of Vicenza – dichiara Nicolas Cazzola, Presidente dell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli – compiamo un passo decisivo verso un nuovo modo di fare turismo: più coordinato, più consapevole e più vicino alle comunità locali. Come Pedemontana Veneta e Colli, contribuiamo in modo determinante alla costruzione di un’offerta turistica ricca ed identitaria, lavorando in sinergia con gli altri territori per sviluppare una destinazione integrata, sostenibile e riconoscibile, capace di intercettare nuovi pubblici e valorizzare le eccellenze locali”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.