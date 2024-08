Parigi 2024. Italia: storico oro nel tennis. Jacobs non si ripete

: il 4 agosto 2024 non è stato come lo storico primo agosto 2021 quando Jacobs e Tamberi vinsero due storiche medaglie d’oro a Tokyo, ma, è stata comunque una grande domenica olimpica perMentre, Marcellcon il tempo di 9″79. Argento al giamaicano Kishane Thompson, bronzo per l’altro americano Fred Kerley. I due atleti dati per favoriti alla vigilia. Dunque, Jacobs non è riuscito a eguagliare Carl Lewis e Bolt (gli unici due capaci di ripetersi in questa gara tra una Olimpiade e l’altra), ma, ha comunque fatto registrare un buon 9″85.

E’ davvero un momento magico per il tennis italiano. Dopo lo storico trionfo in Coppa Davis, un azzurro come Jannik Sinner numero uno del mondo e tanto altro, ecco ben due medaglie ai Giochi Olimpici: non era mai accaduto prima. Peraltro, ricordiamo che l’unico acuto italiano nel tennis risaliva a ben 100 anni fa quando Uberto Morpurgo vinse il bronzo a Parigi 1924. Per la serie, corsi e ricorsi storici. Ma stavolta, come detto, i successi italiani sono due: dopo il bronzo di Lorenzo Musetti nel singolare maschile (emulo di Morpurgo), strepitoso oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile.

Le azzurre piegano la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Finisce 2 set a 1 con il punteggio di: 2-6, 6-1, 10-7. Medaglia di bronzo per le spagnole Bucsa-Sorribes Tormo. Splendida rimonta vincente delle azzurre. Il primo set, infatti, è incredibilmente difficile per le nostre tenniste che poi reagiscono nel secondo piazzando un netto 6-1. Impresa completata nel terzo set con un tie-break per cuori forti. Al termine la Errani e la Paolini hanno dichiarato: “E’ stata dura ma siamo contentissime”.

Nuoto, Gregorio Paltrinieri non finisce mai di stupire. Il 30enne atleta nato a Carpi (Modena) si supera ancora una volta cogliendo la medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero con il tempo di 14’34″55. Il portacolori delle Fiamme Oro è costretto ad arrendersi davanti allo straordinario statunitense Bobby Finke capace di fare anche il nuovo record del mondo fermando il cronometro a 14’30″67. Per Paltrinieri, invece, quinta medaglia olimpica: è il nuotatore italiano più vincente nella storia delle Olimpiadi.

Scherma: altro argento olimpico per l’Italia. Gli azzurri del fioretto maschile centrano un altro argento per l’Italscherma dopo quello conquistato nell’individuale da Filippo Macchi. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e dallo stesso 22enne toscano, in finale è stato sconfitto dai campioni del mondo del Giappone: 45-36 per i nipponici al termine di un incontro molto combattuto. Dopo 9 giorni di gare, l’Italia conserva l’ottavo posto nel medagliere con 7 ori, 10 argenti e 5 bronzi.