Pechino 2022: l’Italia è 11esima nel medagliere, dopo l’argento e il bonzo di Goggia e Delago

, dopo l’infortunio di Cortina. Il recupero sembrava impossibile eppure lei ce l’ha fatta, superando paure ed incertezze. Nella discesa libera femminile l’oro svanisce per appena 16 centesimi. A sottrarglielo è la svizzera Corinne Suter, che negli ultimi 30 secondi di gara si inventa il sorpasso e toglie dal trono olimpico l’azzurra. Ma a 23 giorni dal suo infortunio, questo argento pesa più dell’oro.

Ad amplificare la gioia arriva il terzo posto di una strepitosa Nadia Delago, al suo esordio olimpico. Non era mai successo che due italiane finissero sul podio olimpico in discesa libera (era successo solo in SuperG). La sua discesa in 1:32:44 vale una medaglia di bronzo, ma anche un biglietto da visita ‘de luxe’ per una carriera che può solo migliorare. Ottima anche la prestazione di Elena Curtone, che ha chiuso in quinta posizione, 11esima con 1:33:69, la sorella di Nadia, Nicol Delago.

Le parole della Goggia dopo l’argento. “Ho dato tutto, sono stati 20 giorni incredibili. A Cortina sembrava essere andato tutto in fumo e invece oggi, una medaglia d’argento che vale tantissimo. Complimenti a Corinne, bravissima Nadia. Mi dispiace non aver preso l’oro però se mi avessero detto ieri ‘Sofia farai l’argento’, avrei probabilmente firmato. C’è dunque da ringraziare la Cina e il sogno olimpico che mi ha fatto dare tutto e mi ha portata a crederci veramente fino in fondo e quindi un’altra bella medaglia accanto all’oro di Pyeongchang. Dopodomani rientro in Italia e poi focus sulle ultime gare perché c’è una coppa del mondo da vincere”.

L’Italia del curling maschile riaccende le speranze. Gli azzurri restano aggrappati alle semifinali di Pechino 2022 grazie ad una vittoria fondamentale contro gli Usa, Campioni Olimpici in carica: 10-4 il punteggio finale. Adesso la Nazionale italiana ci crede, ma dovrà continuare a vincere con Danimarca e Norvegia. Ma le vittorie non basteranno perché per poter staccare il pass per le semifinali l’Italia dovrà sperare in un delicato incrocio di risultati. La Gran Bretagna dovrebbe infatti battere la Russia e la Danimarca gli Stati Uniti e contemporaneamente sperare che la Svizzera vinca una partita tra quelle che deve giocare con Svezia e Cina.

Nel medagliere l'Italia è 11esima. Con l’argento e il bronzo conquistati da Federica Goggia e Nadia Delago nella discesa libera femminile, si arricchisce il medagliere azzurro ai Giochi olimpici invernali che sale a 13 medaglie, 3 in più di Pyeongchang 2018. L’Italia è attualmente 11esima, mentre a guidare la classifica c’è la Norvegia, seguita da Germania e Stati Uniti.