Finalmente pioggia in pianura e neve in montagna: già 10 cm a Pian delle Fugazze VIDEO

Finalmente, dopo mesi di precipitazioni assenti, è tornata la pioggia nella pianura vicentina e la neve in montagna, dal Massiccio del Grappa, all’Altopiano di Asiago, dal Tretto e le Prealpi della valle dell’Astico e alle Piccole Dolomiti.

Come mostra il video inviatoci da Davide Deganello, nevica copiosamente a Passo Campogrosso: all’altezza del Rifugio Balasso erano già 10 i centimetri di neve caduti alle dieci di martedì mattina. La perturbazione, purtroppo, andrà ad esaurirsi già domani.

Iniziate nella nottata, le precipitazioni proseguiranno infatti fino al pomeriggio di martedì, con nevicate diffuse (anche 15-30 cm circa) sulle zone montanee con quota neve in rialzo sulle zone prealpine fino a 700-1000 metri circa, a tratti e localmente più in basso in alcuni fondovalle più chiusi con possibili accumuli di alcuni centimetri.