Play-off di Europa League e Conference: vincono Bologna e Fiorentina

Dopo la disastrosa due giorni di play-off Champions caratterizzata dalle nette sconfitte di Juventus, Atalanta e Inter, l’Italia colleziona due successi nell’andata degli spareggi di Europa e Conference League con Bologna e Fiorentina. Certo, felsinei e viola hanno affrontato club che in Italia farebbero fatica a salvarsi in Serie C; quindi, c’è poco da esultare. Comunque, rossoblù e gigliati possono sorridere perchè hanno già più di un piede negli ottavi di finale delle rispettive competizioni europee. Giovedì prossimo le gare di ritorno al Dall’Ara e al Franchi saranno una semplice formalità.

Brann-Bologna 0-1. A Bergen contro i modesti austriaci, la squadra di Vincenzo Italiano ipoteca la qualificazione al turno successivo. Riscattato dunque lo 0-0 maturato al Dall’Ara durante la League Phase. Ospiti in vantaggio dopo 9 minuti: splendido diagonale di sinistro di Castro che festeggia il suo primo gol in Europa League. A seguire, sale in cattedra il portiere polacco dei bolognesi Skorupski bravo a respingere con un pizzico di fortuna, sia la conclusione di Myhre che quella ravvicinata di Thorsteinsson. Tutto il resto è noia.

Jagiellonia-Fiorentina 0-3. In Polonia tutto facile per i ragazzi di Vanoli: qualche patema di troppo solo nei primi 45 minuti. Sono i calci piazzati a premiare la Viola che segna al 53′ su corner: bella palla di Fazzini per Ranieri, il portiere Abramowicz sbaglia e gigliati in vantaggio. Poi i padroni di casa spaventano i toscani: palo colpito da Wdowik. Al 65′ il raddoppio: perla di Mandragora su calcio di punizione. Infine, all’81’ Drachal stende Piccoli, che va sul dischetto e trasforma il rigore del tris.