Serie A: buona la prima per Napoli e Roma, flop Milan

Bentornato campionato. Dopo la lunga sosta estiva sono andate in scena le prime quattro partite della Serie A 2025-2026.in carica e per la nuova Roma di Gasperini che, dunque, festeggia nel migliore dei modi le 600 panchine in Serie A. Milan, subito flop. Reti bianche in Genoa-Lecce. La caduta interna del Diavolo contro la Cremonese conferma la tradizione della prima giornata: a inizio campionato le sorprese sono storicamente e statisticamente all’ordine del giorno.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte che archiviano la pratica Sassuolo in scioltezza. Il solito McTominay al 17′ sblocca la gara con un colpo di testa su assist di Politano. Scozzese scatenato: a seguire, infatti, centra la traversa con un bel destro a giro dal limite. Al 57′ De Bruyne chiude i conti con un calcio di punizione beffardo. Nel finale, neroverdi in 10 uomini: espulso Koné per doppia ammonizione.

Spettacolo all’Olimpico: ennesimo sold out giallorosso con oltre 63mila persone sugli spalti in un afoso sabato d’agosto. Parte col piede giusto la Roma del Gasp che piega 1-0 il Bologna. I felsinei di Italiano, invece, oltre ai punti perdono per infortunio l’ex laziale Ciro Immobile e Casale. Il gol vittoria porta la firma di uno degli ultimi arrivati in casa Roma: il 21enne esterno brasiliano Wesley che al 53′ insacca con un destro in diagonale dopo un errore di Lucucmì. Nel finale c’è spazio anche per Dybala che va vicino al raddoppio.

Sorpresa a San Siro: la neopromossa Cremonese batte 2-1 il Milan. I grigiorossi si prendono il derby Lombardo rovinando il debutto del nuovo Diavolo di Massimiliano Allegri. Ospiti in vantaggio al 28′ con un colpo di testa di Baschirotto sul quale Pavlovic è colpevolmente in ritardo. Il difensore serbo si fa perdonare in chiusura di primo tempo pareggiando con un’incornata delle sue. A quel punto la ripresa inizia all’insegna dei padroni di casa, gelati, però, dalla meravigliosa semirovesciata di Bonazzoli al 61′. Sterile il forcing finale rossonero e la Crema sbanca il Meazza.