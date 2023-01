Serie A. L’Inter passa di misura. Milan, altro pari. Monza ok nel derby contro la Cremonese

Negli anticipi del sabato della 18a giornata di Serie A l’Inter batte 1-0 il Verona , approfitta della sconfitta della Juve con il Napoli e aggancia i bianconeri al terzo posto e si porta a -10 dalla capolista. A decidere la gara del Meazza un gol di Lautaro Martinez. Finisce 2-2 Lecce-Milan. I rossoneri vanno sotto di 2 reti nel primo tempo ma nella ripresa Leao e Calabria riequilibrano il risultato. Il Monza si prende il derby lombardo passando per 3-2 in casa della Cremonese fanalino di coda del campionato.

Inter – Verona. Dopo il pareggio contro il Monza al Meazza si decide tutto nel primo tempo. Lautaro Martinez, infatti, dopo soli 3 minuti sblocca la gara permettendo ai nerazzurri di agguantare i 3 punti con il minimo sforzo. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi hanno dato quasi l'impressione di voler risparmiare energie preziose in vista della Supercoppa con il Milan di mercoledì prossimo.

Lecce – Milan. Il terzo anticipo della 18esima giornata di Serie A finisce 2-2 con i rossoneri che vanno sotto dopo appena 3' con un autogol di Theo Hernandez, per poi subire al 23' il raddoppio targato Baschirotto. Nella ripresa però Leao trova il 2-1 al 58', mentre al 71' ci pensa Calabria a riequilibrare il risultato. Entrambe le squadre provano a vincerla nel finale, ma il risultato non cambia più. Secondo stop di fila per i campioni d'Italia, che vedono il Napoli scappare nuovamente a + 9.

Cremonese – Monza. Il Monza si prende il derby lombardo passando per 3-2 in casa della Cremonese fanalino di coda del campionato. Nel primo anticipo del sabato della 18° giornata. La squadra di Palladino s'impone al termine di una partita molto combattuta e dai due volti. Allo Zini i brianzoli partono forte e indirizzano il match con Ciurria. Poi Caprari con una doppietta tra primo e secondo tempo sembra aver chiuso il conto. Ma i padroni di casa reagiscono accorciando le distanza con Ciofani e Dessers. Non basta e adesso la panchina di mister Alvini è a rischio esonero.