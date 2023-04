Serie A, lotta salvezza: il Lecce vince, lo Spezia cade in casa

La Serie A riparte con due anticipi salvezza: il venerdi con la 32esima giornata del massimo campionato, è stato caratterizzato dalla pesantissima vittoria del Lecce al “Via del Mare” contro l’Udinese e dalla brutta sconfitta interna dello Spezia contro il Monza. Lecce, 3 punti d’oro per la salvezza: contro l’Udinese decide Strefezza su calcio di rigore. I pugliesi ritrovano la vittoria dopo otto giornate. Il gol dell’italo-brasiliano, dunque, fa uscire dalla crisi la squadra di Marco Baroni ma la strada per restare in A è ancora lunga; sono momentaneamente 5 i punti di vantaggio sul Verona terzultimo. L’Hellas domenica sarà di scena in casa della Cremonese.

Il Lecce esce dal tunnel. La vittoria mancava dal 19 febbraio: 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta. Per Strefezza si tratta dell’ottavo centro in campionato. Il calcio di rigore della vittoria è stato assegnato dopo la segnalazione del Var all’arbitro. Udinese non pervenuta. Troppo rinunciataria la squadra bianconera in una stagione sulle montagne russe. Il Lecce dal canto suo ha disputato una partita tatticamente molto accorta con pressing alto e disturbo alla manovra avversaria ma tenendo basso il ritmo del match per non scendere su un terreno nettamente favorevole all’Udinese.

Il Monza non si ferma più. Lo Spezia adesso trema. Terza vittoria di fila per la squadra di Palladino che in classifica aggancia momentaneamente il Bologna all’ottavo posto con 44 punti. In tanti a inizio stagione avevano sorriso quando Adriano Galliani per il suo club neopromosso si era dato come obiettivo il decimo posto, invece della salvezza. Il Monza fino a oggi ha fatto addirittura meglio. Mentre i liguri, contestati dai tifosi della Curva Ferrovia, ora rischiano di essere sorpassati dal Verona e diventare così terzultimi. Allo stadio “Picco” decidono la sfida le reti dell’ex spezzino Ciurria e di Carlos Augusto. I limiti caratteriali e di gioco che continua a palesare lo Spezia lasciano intendere che potrebbe essere la squadra di Leonardo Semplici a retrocedere con Cremonese e Sampdoria.