Serie A: Napoli e Lazio steccano, vittorie per Juve e Udinese

Due sorprese hanno caratterizzato le gare di mercoledì 31 agosto valide per il primo turno infrasettimanale di campionato: Napoli-Lecce 1-1, Sampdoria-Lazio 1-1. Per la serie, quando le piccole frenano le big. Per il resto: la Juventus in casa contro lo Spezia ritrova la vittoria, vince anche l'Udinese che alla Dacia Arena piega la Fiorentina, in parità Empoli-Verona. Sorprendente soprattutto il pari del Napoli; già nella stagione scorsa gli uomini di Spalletti gettarono alle ortiche lo scudetto fallendo gli appuntamenti in casa.

Stecca Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona, è andata in scena una sfida dai tanti volti. Il Lecce sullo 0-0 fallisce un calcio di rigore con Colombo che si fa parare il tiro dal dischetto dal portiere azzurro Meret. Passano due minuti ed Elmas porta in vantaggio i padroni di casa; 4 giri di lancette dopo, lo stesso Colombo si riscatta e segna il gol del definitivo pareggio. Sterile l'assedio di un Napoli confuso e sprecone. Complimenti al Lecce di Baroni per la prestazione.

La Juventus vince ma non convince. Bianconeri in vantaggio dopo soli 9 minuti grazie al solito Vlahovic, poi lo Spezia spaventa la Vecchia Signora fino al 2-0 firmato al 92' dal neoacquisto Milik. Rispetto alla bella ora di gioco vista contro la Roma di Mourinho, un netto passo indietro per la compagine di Massimiliano Allegri che saluta l'arrivo del regista Paredes dal Paris Saint Germain. Il gioco bianconero continua a latitare.

Le altre sfide. Lazio beffata al 92' nel Marassi blucerchiato: Gabbiadini risponde a Ciro Immobile frenando i biancocelesti e regalando ossigeno a Giampaolo e alla Sampdoria. Una bella Udinese stende la Fiorentina in Friuli: decide una rete di Beto al 17'. Mentre al Castellani, botta e risposta tra due squadre che continuano a non vincere: apre Baldanzi nel primo tempo per l'Empoli, pareggia Kallon nella ripresa. In attesa di Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana, dopo 4 turni Roma da sola in testa alla classifica con 10 punti. Per tutti i club ultime ore di mercato: si chiude giovedì 1 settembre alle 20.