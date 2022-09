Serie A: negli anticipi vincono Empoli, Spezia e Sassuolo. Oggi Milan-Napoli

Due vittorie in trasferta ed una casalinga negli anticipi del sabato della settima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali.

Ad espugnare i campi in trasferta sono l’Empoli ed il Sassuolo. Alla squadra di Dionisi servono 93 minuti per sbloccare il risultato, e la vittoria in extremis porta la firma di Alvarez, uruguaiano entrato dalla panchina. In precedenza la via del gol l’aveva trovata anche Lazaro, ma la rete dell’ex Inter è stata annullata dal Var per una posizione irregolare di Vlasic. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Juric, a cui sono stati fatali ancora una volta i minuti finali. L’amaro debutto di Thiago Motta sulla panchina del Bologna coincide con la seconda rete di Bandinelli. L’Empoli ha ragione dei felsinei quando mancavano 15 minuti alla fine della partita delle 15. Rossoblu che possono recriminare per un palo di Arnautovic e una traversa di Zirkzee.

Il derby ligure sorride allo Spezia. Le Aquile di Gotti vincono in rimonta contro la Sampdoria di un Giampaolo non saldo sulla panchina doriana e ieri non presente causa squalifica. I blucerchiati sono andati avanti grazie al gol di Sabiri, pareggiato dall’autorete di Murillo. La zampata da tre punti la mette Nzola. Gotti continua nel periodo positivo, la Samp invece rimane invischiata nella zona retrocessione.

Oggi le altre partite. Nel programma odierno spunta Milan-Napoli della 20.45 e Udinese-Inter delle 12.30, anche se Roma-Atalanta delle 18 dirà molto sullo stato di forma delle due squadre. Alle 15 in campo Cremonese-Lazio, Monza-Juventus e Fiorentina-Verona, con biancocelesti, bianconeri e viola sconfitti nei rispettivi impegnivi europei ed in cerca di riscatto.