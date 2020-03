Shock nel calcio: lo juventino Rugani positivo al coronavirus. Caos coppe europee

Come si temeva, il primo caso di coronavirus nella Serie A di calcio è arrivato: il difensore della Juventus Daniele Rugani è risultato positivo al Covid 19. Un caso che segue quelli in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace in Serie D. Una brutta notizia che la Juve ha reso nota con il seguente comunicato: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Di fatto, Juventus e Inter in quarantena. Naturalmente, sono state avvisate le squadre affrontate dalla Vecchia Signora nelle ultime settimane, prima tra tutte l’Inter che, ha deciso di sospendere ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Rugani, ha inoltre giocato titolare contro il Brescia il 16 febbraio e contro la Spal il 22 febbraio. Poi, il 26 febbraio, si è seduto in panchina a Lione per l’andata dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, così come l’8 marzo nel “Derby d’Italia” contro l’Inter. I bianconeri di Sarri che, fino a oggi si sono allenati regolarmente in vista del ritorno con il Lione di Champions, hanno già iniziato il periodo di isolamento. Partita con i francesi, in programma martedì 17 marzo, che a questo punto non si potrà giocare.

Nella notte, sono arrivate le parole di Daniele Rugani dopo la notizia della sua positività al coronavirus, Il difensore della Juventus ha fatto un post sui social: “Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene”. Poi l’invito a stare in casa: “Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie”. Per il momento, come specificato dalla Juve nel comunicato, il difensore è asintomatico e ha già iniziato il periodo di quarantena.

Intanto è caos sulle Coppe europee. La Uefa ha deciso infatti di rinviare Siviglia-Roma e Inter-Getafe di Europa League, inizialmente in programma oggi. Prima del caso Rugani era spuntata l’ipotesi di giocare Inter-Getafe a Siviglia-Roma in gara unica a eliminazione diretta. Una sola gara da dentro o fuori da disputare in campo neutro in una zona d’Europa “sicura” dal punto di vista coronavirus e a porte chiuse.

La Uefa sta provando a salvare Euro 2020 e a confermare il suo svolgimento nelle date prestabilite. Ma la situazione globale legata all’emergenza coronavirus rischia davvero di far saltare tutto. Sulla vicenda è intervenuta anche l’Organizzazione mondiale della sanità, che soltanto poche ora fa ha parlato per la prima volta di pandemia in atto. Un allarme, questo, che ha convinto gli stessi rappresentanti dell’Oms a contattare la stessa Uefa per provare a capire come comportarsi.

Nel frattempo anche il Torino ha deciso di fermare gli allenamenti: dopo la notizia di Daniele Rugani positivo al Coronavirus, il club granata ha scelto di annullare le sedute inizialmente in programma per oggi e domani al Filadelfia. I giocatori resteranno nelle proprie abitazioni e riceveranno un programma personalizzato da svolgere in autonomia. Al momento, non è stata fissata la ripresa dell’attività in gruppo.