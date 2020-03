Frecce Tricolori sopra Thiene, prove tecniche per settembre

Naso all’insù per i cittadini thienesi nella giornata di lunedì: un aereo delle Frecce Tricolori ha infatti sorvolato i cieli dell’Alto Vicentino per le prove tecniche della parata prevista per il prossimo 27 settembre, a conclusione delle celebrazioni per il Centenario del raid Roma-Tokyo del pilota thienese Arturo Ferrarin.

Fervono dunque i preparativi per celebrare, con il doveroso risalto e la giusta importanza, il Centenario dell’epica impresa di Arturo Ferrarin, che segnò nel 1920 una pietra miliare nella storia del volo aereo mondiale con la sua trasvolata da Roma a Tokyo.

Protagonisti lunedì 9 marzo – al momento solo per un sorvolo di prova e di verifica tecnica – sono state le mitiche Frecce Tricolori, che stanno preparando la loro attesa e sempre spettacolare partecipazione alla cerimonia conclusiva del 27 settembre prossimo.

“Ospitare le Frecce Tricolori il 27 settembre – commenta l’assessore al Centenario, Giampi Michelusi – è un onore per l’intera città, frutto di un lavoro di squadra che opera da circa un anno per organizzare le celebrazioni della storica impresa di Arturo Ferrarin. Tra le più importanti, ricordo la sinergia che si è sviluppata direttamente con l’Aeronautica Militare, sinonimo di stima reciproca e di grande condivisione di intenti. Soprattutto in questi momenti, l’intero sistema Paese, ha l’obbligo di recuperare l’orgoglio nazionale e l’innata forza di volontà; la Pattuglia Acrobatica Nazionale, da sempre, trasmette tutti i valori che l’Italia conserva nel proprio DNA”.

Spiega Sergio Maron, direttore della manifestazione, “Un MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato nel primo pomeriggio, per una ventina di minuti, l’Aeroporto Ferrarin, per predisporre il piano acrobatico che sarà consentito eseguire nei cieli di Thiene. In settembre infatti – continua Maron – la partecipazione della PAN al Centenario consisterà in un sorvolo acrobatico in cui i dieci velivoli dovranno restare in formazione compatta, pur calamitando, c’è da scommetterci, gli sguardi all’insù dei visitatori, attesi a Thiene numerosissimi per l’evento”.

A confermare queste parole sono le importanti iniziative fin qui realizzate, come il Corso di Cultura Aeronautica, che ha coinvolto nello scorso mese di ottobre centinaia di studenti degli istituti superiori di Thiene, con una straordinaria partecipazione e un entusiasmo alle stelle, e la cerimonia ufficiale del 14 febbraio scorso all’Aeroporto di Centocelle, esattamente dal campo d’aviazione da cui Ferrarin decollò un secolo fa, in solenne momento istituzionale voluto e presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, gen. S.A. Alberto Rosso, assieme all’ambasciatore del Giappone, ai discendenti degli aviatori e ai rappresentanti di istituzioni, nonché dell’Amministrazione Comunale di Thiene, nella persona dell’Assessore Giampi Michelusi, accompagnato dal Presidente della soc. Aeroporto di Thiene, Giovanni Gasparotto e dallo storico Luigino Caliaro e da alcuni componenti dell’Associazione Roma Tokyo Hangar Museum.