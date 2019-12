SuperCoppa, trionfa la Lazio. Juventus ko

Supercoppa italiana, alla fine festeggia la Lazio, a Riad (Arabia Saudita) supera la Juventus per 3-1 e conquista il trofeo, dopo aver battuto l’Atalanta nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione. La squadra di Inzaghi sblocca il match al minuti 16 con il gol di Luis Alberto, raggiunta poi da Dybala a fime primo tempo. Nella ripresa è Lulic a riportare avanti i biancocelesti, poi Cataldi chiude i conti al minuto 94 su calcio di punizione, praticamente imprendibile. Festa grande a Fiumicino al rientro della squadra, con 500 tifosi a festeggiare i biancocelesti.

“Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane scarse battere due volte la Juve è qualcosa di incredibile. E’ una vittoria meritata di un gruppo forte, che ha sempre creduto in quello che faceva. E’ una vittoria strameritata, onore a questi ragazzi. Sogno scudetto? Dobbiamo lavorare per goderci serate come queste, frutto del lavoro dei ragazzi” l’entusiasmo di Simone Inzaghi, che mette le mani sul terzo trofeo in carriera.

Non nasconde, invece, la delusione Maurizio Sarri: “Non abbiamo perso per stanchezza ma per mancanza di brillantezza, Il tridente ha fatto la gara che doveva fare, probabilmente siamo attivati a corto di energie. La gara l’abbiamo persa quando avevamo un centrocampista in più. C’è amarezza ma dobbiamo guardare subito avanti. Se ci saranno strascichi? Non penso, dispiace aver perso un trofeo ma ci sono altri 5 mesi e altre competizioni in ballo. La Lazio è in un momento di fiducia totale”.