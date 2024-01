The Best Fifa 2023: Messi è il miglior giocatore. Tutti gli altri premi

Come nel Pallone d’oro, il fuoriclasse argentino ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappé. L’argentino e l’attaccante norvegese hanno ottenuto gli stessi punti nelle votazioni, 46, contro i 35 di Mbappé. Messi però ha vinto perchè nel regolamento viene privilegiato il voto dei giocatori (i capitani delle nazionali). E in 13 hanno votato la Pulce, contro gli 11 che si sono espressi per Haaland, preferito invece dagli allenatori e dai media. Anche i tifosi si sono schierati di più dalla parte di Messi.

Miglior calciatrice. Aitana Bonmatì (Barcellona), vincitrice del Pallone d’Oro, si è aggiudicata la sfida tutta spagnola superando le campionesse iridate Linda Caicedo (Real Madrid) e Jenni Hermoso (Tigres).

Miglior allenatore. Pep Guardiola (vincitore del triplete con il Manchester City) ha vinto il premio come miglior allenatore, battendo Simone Inzaghi (finalista della scorsa Champions League con l’Inter) e Luciano Spalletti (reduce dallo scudetto dei record del Napoli). Nella votazione Romelu Lukaku, in qualità di capitano del Belgio, ha contribuito alla votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare per i The Best Fifa 2023: l’attaccante belga ha scelto, in ordine, Guardiola, Xavi e Spalletti snobbando Simone Inzaghi nonostante i sei mesi finali all’Inter della scorsa stagione. Tra i motivi del no ai nerazzurri questa estate c’era stata la delusione di Big Rom per la scelta di Inzaghi di lasciarlo in panchina in finale di Champions League.

Miglior tecnico del calcio femminile. Sarina Wiegman (ct Inghilterra) ha battuto Jonatan Giraldez (Barcellona), Emma Hayes (Chelsea).

Miglior portiere. Ederson (Manchester City) si è aggiudicato il trofeo di miglior portiere della stagione 2023. Gli altri due candidati: Thibaut Courtois (Real Madrid) e Yassine Bounou (Siviglia).

Miglior portiere femminile. Mary Earps (Manchester United) ha vinto il premio come miglior portiere del calcio femminile. Le altre candidate: MacKenzie Arnold (West Ham) e Catalina Coll (Barcellona).

Il gol più bello nel 2023 è di Guilherme Madruga (Botafogo). La sua è stata una rovesciata da fuori area contro il Novo Horizontino nella Serie B brasiliana.

Fairplay. Il premio va alla nazionale maschile del Brasile per la lotta contro il razzismo (nell’amichevole contro il Ghana i giocatori sono scesi in campo con una maglia nera). In rappresentanza della Selecao c’erano vecchie glorie verdeoro come Cafu, Ronaldo, Julio Cesar e Roberto Carlos.



Miglior tifoso. Il premio va a Hugo Miguel “Toto” Iniguez dell’Atletico Colon, che allo stadio ha dato il latte al figlioletto appena nato.