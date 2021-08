Tokyo 2020: Viviana Bottaro storico bronzo nel karate. Massimo Stano oro nella 20 km di marcia

Altra giornata da incorniciare per l’Italia alle Olimpiadi. Ai giochi di Tokyo 2020 è pioggia di medaglie azzurre. L’ennesimo e storico traguardo è stato raggiunto nel karate, disciplina all’esordio nella storia dei Giochi, con lo storico bronzo conquistato da Viviana Bottaro. L’azzurra delle Fiamme Oro ha battuto l’americana Sakura Kokumai nella finale per il terzo posto della categoria Kata, l’esercizio individuale che consiste in un combattimento reale ma contro uno o più avversari immaginari.

Una prova superlativa per la 33enne di Genova, già vicecampionessa mondiale nel 2012 e oro europeo nel 2013, 2014 e 2017, che consente ai colori azzurri di aggiudicarsi la prima medaglia di sempre in questa disciplina. L’Italia firma quindi un risultato storico ed aggiorna così il suo medagliere in Giappone: 35 medaglie totali finora di cui 18 di bronzo.

Nella marcia inoltre impresa di Massimo Stano nella 20 km: l’azzurro delle Fiamme Oro ha conquistato una storica medaglia d’oro con il tempo di 1:21:05 dopo una gara davvero epica, in cui non ha solo sconfitto gli avversari, ma ha tenuto botta anche contro il caldo torrido e l’umidità della capitale nipponica. Stano ha condotto nel gruppo di testa per tutta la corsa e non ha mollato neanche negli ultimi km, staccando gli avversari: sul podio anche i giapponesi Ikeda e Yamanishi, rispettivamente con l’argento ed il bronzo.