Under-21, troppi positivi al coronavirus: gioca l’Under 20

Per via dei tanti casi di positività al Covid-19 emersi negli ultimi giorni, la Figc ha deciso che a scendere in campo contro l'Irlanda a Pisa, nel match valido per le qualificazioni all'Europeo, non sarà l'Under 21 bensì l'Under 20. Negli ultimi giorni, infatti, è decisamente salito il numero di calciatori che ha riscontrato il coronavirus: Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari, Russo, Bellanova e Marchizza.

Ecco che l'Under 20 era stata pre-allertata già da mercoledì scorso e si era sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. La Federcalcio ha chiesto e ottenuto dalla Uefa la possibilità aggregare Cutrone, Samuele Ricci, Sottil e Tonali.

“Ci spiace molto- ha detto il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato – abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”.