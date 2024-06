“A taste of dance”: al via a Thiene la sesta edizione del Festival internazionale della danza

Thiene è pronta ad accogliere nuovamente la magia della danza con il festival internazionale A taste of dance, giunto alla sua sesta edizione e realizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Thiene.

“Con il mese di luglio – dichiara l’assessora alla Cultura Ludovica Sartore – torna Atod a proporre attività coinvolgenti e che portano la danza nei luoghi della città. Siamo certi della buona riuscita del festival che assicura anche quest’anno l’alto livello della proposta”. Dal 29 giugno al 5 luglio le strade, le piazze e i parchi della città saranno animati da una serie di eventi che celebreranno l’arte del movimento e la bellezza di un gesto gentile.

“L’idea è quella di promuovere un festival corpo a corpo con il pubblico, in una connessione libera e priva di separazioni tra spazio della rappresentazione e spazio dell’emozione. Addentrandosi in paese, le performance permetteranno al pubblico di cogliere al meglio ciò che – spiegano gli organizzatori Giulia Menti, Lorenzo Tonin, Donna Eleonora Zanrosso di Sinedomo Asd – è la danza stessa, veicolo di emozioni e mezzo per esprimere e raccontare una storia”.

“A taste of dance” mira a promuovere l’arte della danza, valorizzandola come strumento educativo e culturale, offrendo alla cittadinanza nuove possibilità di espressione artistica. E contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte tersicorea anche tra coloro che non la praticano o conoscono.

Il progetto si svilupperà in più ambiti: presso l’auditorium Fonato (dal 1 al 4 luglio) i laboratori gratuiti “Le soffia Blà Blà – Racconti in musica e movimento” per bambini dai 4 ai 6 anni per sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza. Presso il parco di Villa Fabris, una rassegna coreografica riunirà in un’unica serata gruppi e scuole di danza provenienti da tutto il Veneto. Nel centro di Thiene, durante alcune serate del Festival, verranno proposti spettacoli site specific (interventi di danza all’aperto gratuiti) per la rassegna di danza Frammenti di Danza Contemporanea, cinque spettacoli con ospiti compagnie ed artisti internazionali ed emergenti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione oppure inviare un’email all’indirizzo info@tasteofdance.it.