Al Castello di Thiene un fine settimana dedicato ai più piccoli, alla scoperta della scienza

La Scienza e la divulgazione arrivano al Castello di Thiene: sabato 4 e domenica 5 novembre si tiene infatti “il Castello delle Scoperte”: una mostra interattiva internazionale, un vero e proprio Science Center, con esperimenti scientifici, laboratori, un viaggio alla scoperta dei segreti del castello e uno spettacolo dal titolo Kaboom!

Per Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello “si tratta di una opportunità per valorizzare il Castello e la città portandoci una nuova esperienza. Continuiamo rivolgerci alle famiglie, ai ragazzi curiosi portando per la prima volta qui un progetto dedicato alla divulgazione scientifica nello stile della Farm Pleiadi: un modo giocoso per aiutare ad apprendere e comprendere, perfettamente in linea con quella che è la visione del Castello in relazione alle attività da promuovere”.

La mostra, che sarà ospitata nell’antica dimora del ‘400, offrirà ai visitatori – grandi e piccoli – la possibilità di sperimentare straordinari fenomeni che spesso fanno parte della nostra vita quotidiana ma di cui non spesso conosciamo le origini.

“Il Casello delle Scoperte” – evento patrocinato dalla Città di Thiene e dall’Ogd Pedemontana – è un progetto curato dalla science farm Italiana Pleiadi che ha come mission stimolare grandi e piccini verso contenuti relativi a discipline scientifiche, tecniche e robotiche.

”Presentiamo un format unico – sottolinea Alessio Scaboro, direttore artistico di Pleiadi – un’esperienza che fonde l’esplorazione di questi luoghi incantevoli con la meraviglia della scoperta scientifica. Sebbene possano sembrare mondi separati, attraverso il gioco e la sperimentazione, riusciamo a fondere questi due elementi in un’armonioso binomio. Il risultato è un’opportunità straordinaria per le famiglie del nostro territorio, un’occasione senza precedenti per condividere momenti di benessere e divertimento in famiglia, stimolando la curiosità e l’amore per la scienza”.

Numerosi i lab interattivi specifici creati negli spazi del Castello. Uno è lo Zootropio. Con la costruzione di questo particolare strumento ottico i bambini potranno visualizzare delle immagini in movimento, come un vero e proprio cartone animato, che potranno portare a casa come gadget della giornata. Da non perdere anche il laboratorio di ombre e teatro che offrirà ai bambini l’opportunità di immergersi in un affascinante viaggio nel tempo, esplorando l’incantevole mondo delle ombre e del teatro medievale; qui i giovani partecipanti avranno l’opportunità di costruire con le proprie mani un teatrino delle ombre e metteranno in scena una stupefacente storia medievale.

Commenta Marina Maino, assessora al Turismo, Tempo Libero e all’Animazione del Centro Storico: “Sono particolarmente soddisfatta delle proposte culturali di alto livello che la proprietà del Castello di Thiene mette a disposizione della cittadinanza e che contribuiscono in tal modo a rispondere, in modo qualificato, alla crescente domanda di cultura e di esperienze conoscitive. Da non sottovalutare è poi la magnifica cornice in cui tale spettacolo viene proposto: un’occasione unica di visita che unisce il futuro alla storia del nostro passato”.

Per dare un tocco quasi magico alla giornata è previsto un grande spettacolo scientifico, dal titolo “Kaboom!”: uno show per tutte le età totalmente basato sull’animazione scientifica con affascinanti esperimenti e interessanti spiegazioni (sabato ore 15.30, domenica ore 11.30 e 15.30). L’obiettivo dello show è entusiasmare il pubblico con grandi effetti ed esplosioni (da cui il nome: Kaboom): azoto liquido, reazioni chimiche e tanto altro da scoprire.

Per Nicholas Cazzola, presidente dell’ODG Pedemontana, “questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per connettere il pubblico di tutte le età con la meraviglia della scienza e della tecnologia in un ambiente storico, unico e suggestivo. L’evento non solo promette di intrattenere e stimolare la curiosità, ma offre anche un’occasione preziosa per il pubblico di esplorare il Castello di Thiene, una dimora storica nel cuore della Pedemontana, arricchendo così la comprensione della ricchezza culturale della nostra destinazione”.

L’evento è adatto a bambini dai tre anni in su ma anche agli adulti. Inoltre, mentre i ragazzi si divertono, i più grandi potranno approfittare per visitare il Castello di Thiene sfruttando i QR code dislocati nelle varie sale, con tanto di audio-guida.

Tutte le informazioni sulle attività e i biglietti sul sito castellodithiene.com.