Al… Centro la primavera tra “Fiori e Sapori”. Week end di festa al via a Thiene

Il cento storico di Thiene diventa come ogni anno un’oasi di freschezza e vitalità con in vista la manifestazione “Thiene tra Fiori e Sapori“, prevista per sabato e domenica 4 e 5 maggio 2024. Tutto è pronto, con il sole a spuntare tra le nuvole degli ultimi giorni, per un nuovo evento su cui nel dietro le quinte tanto lavorano i membri dell’associazione di volontariato “Amici di Thiene“, in collaborazione con il Comune locale e Confcommercio mandamentale.

Per domani si parte alle 15 (fino alle 22.30) con appuntamento per tutti nel cuore della città che sarà già allestita in una versione multicolore per accogliere i visitatori e chi vorrà intrattenersi per la festa. Con un pensiero concreto di solidarietà rivolto alla Fondazione Città della Speranza.

Dalle vetrine in fiore all’arte in piazza, dai laboratori creativi alla gastronomia tematica, dagli hobbisti alla ricca mostra mercato, i fiori e i colori della primavera renderanno attraenti le piazze, le vie e gli angoli del centro storico, con piazza Ferrarin, piazzetta Rossi, piazza Chilesotti e le vie Roma, Trento e la zona Ztl. Domenica invece, “città aperta” dalle 10 alle 19 per la manifestazione. Presenti tanti artisti oltre che i prodotti, con una ricca programmazione (clicca per accedere alla pagina FB)

LE DICHIARAZIONI

“La collaborazione tra realtà continua a regalare una tra le manifestazioni più fresche, originali e colorate di primavera di tutto il territorio – ha commentato per l’occasione il sindaco thienese Giampi Michelusi – per la gioia di grandi e piccini, offrendo un’opportunità di aggregazione e di promozione unica. Un risultato reso possibile in particolare da tutti i volontari e da quelli di Bepi Restiglian in primis, che ringrazio a nome della città. Aspettiamo tutti a Thiene, dunque, per assaporare il profumo, i gusti e il tepore della primavera così attesa”.

“È con gioia ed entusiasmo che accolgo l’appuntamento annuale della manifestazione “Tra Fiori e Sapori”, organizzata con grande passione e competenza – così l’assessora Marina Maino –. Si tratta di un evento che è diventato ormai una piacevole tradizione per la nostra città: esso è sicuramente capace di suscitare un’atmosfera di allegria e di sana vitalità nel nostro centro cittadino. I colori che si possono ammirare, i sapori che si degustano e i profumi che si possono apprezzare suscitano in tutti noi curiosità e stupore, riuscendo a rendere questa festa cittadina un’incantevole esperienza che si ricorda con piacere. Grazie ai molteplici laboratori organizzati è possibile per tutti, grandi e più giovani, fare esperienza di ciò che ci lega alla terra, della bellezza ed unicità dei suoi prodotti. Ringrazio di cuore tutti coloro che collaborano per rendere possibile questo evento, e invito la popolazione a partecipare numerosa a questa festa che ci vede riuniti anche come comunità”.

“Gli Amici di Thiene si stanno impegnando da diversi mesi per rendere la manifestazione sempre più bella e originale offrendo ai visitatori occasioni di cultura, di svago e di serenità. Particolare cura – a parlare sono gli organizzatori del gruppo – è dedicata all’allestimento scenografico, oltre delle rotonde di accesso alla città, delle aree verdi poco conosciute per consentire una più tranquilla visione delle opere. Le abili e creative menti e mani creative delle volontarie e dei volontari hanno saputo realizzare, facendo sapiente uso di colorati e comuni materiali di riciclo, squarci di “Vita” rievocativi di antichi usi e costumi.

Gli apprezzamenti ricevuti, specie dai residenti più maturi, sono la soddisfazione più bella per la passione e l’impegno profusi a larghe mani. Una combinazione di entusiasmi e di emozioni che, messi insieme alle Rassegne naturalistiche e artistiche e alle altre attività di animazione e divertimento vorrebbero lasciare un gradito ricordo di una Thiene bella, accogliente e serena dove può valere la pena di ritornare per ritrovare il gusto di un sorriso o la bellezza di uno scorcio di Città”.

“Da sempre Confcommercio collabora con gli Amici di Thiene nei loro eventi, a conferma di una sintonia finalizzata a mantenere vivo il centro storico” – afferma il Presidente dei negozi del centro di Confcommercio Thiene, Fabio Zardo -. Ci stiamo adoperando in tutti i modi, direttamente e tramite le varie collaborazioni, per animare le vie del centro e contribuire ad attrarre tanta gente per venire a Thiene in occasione di questo tradizionale evento “Tra fiori e sapori”, in cui non mancherà il divertimento”.