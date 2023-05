Anziana ciclista investita da un 85enne in auto: è in gravi condizioni

Dopo il ricovero in ospedale a Santorso in codice giallo le sue condizioni si sono aggravate, tanto da indurre i sanitari a trasferirla in terapia intensiva.

Si tratta di una donna di 71 anni, travolta oggi a Thiene da un’auto alla cui guida c’era un anziano automobilista di 85 anni.

L’incidente è avvenuto alle ore 12,25 di oggi, martedì 30 maggio, all’incrocio fra le vie San Luca e Valsugana, nel quartiere della Conca.

L’anziano, di Thiene, alla guida di una Toyota, proveniva da via San Luca e si stava immettendo in via Valsugana quando, per cause in corso di accertamento, ha investito la ciclista, pure di Thiene, che nel frattempo era transitata davanti all’autovettura.

A seguito dell’urto, la donna è stata trasportata con un’ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso di Santorso, con codice di entrata codice giallo. Le condizioni dell’anziana si sono però aggravate, tanto da rendere necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale dell’Alto Vicentino.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale Nordest Vicentino.