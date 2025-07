Apre il canale Whatsapp del Comune, Maino: “Siamo presenti nella quotidianità dei cittadini”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Comune di Thiene ha attivato per i cittadini il proprio canale ufficiale WhatsApp. Per entrare nel canale WhatsApp Comune di Thiene è necessario inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone l’apposito QR code pubblicato sull’home page del sito istituzionale del Comune di Thiene o accedere tramite il link e cliccare sul bottone “Iscriviti”. Per visualizzare le notizie bisogna quindi andare nella sezione aggiornamenti.

Nel canale WhatsApp le notizie rimangono distinte dai messaggi personali, perché arrivano in uno spazio riservato nella sezione “Aggiornamenti”, la stessa in cui si vedono gli “stati”. Il Comune e gli altri iscritti non vedono i dati delle persone (nome, immagine del profilo e numero di telefono) a garanzia della massima privacy. È possibile reagire con le emoticon, ma non scrivere messaggi. Le notizie del Comune rimangono disponibili per 30 giorni. È possibile invitare altre persone a iscriversi, basta cliccare sul menu e scegliere “Condividi”. Infine, è possibile cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento.

Commenta Marina Maino, assessora comunale all’URP: “Invitiamo la popolazione ad iscriversi per utilizzare questo importante servizio di informazione, che sostituisce il desueto ‘WA Thiene Informa’. Questo nuovo servizio si aggiunge agli altri già disponibili e permette agli iscritti di ricevere in tempo reale sul proprio smartphone le notizie più importanti dal Comune che riguardano, ad esempio, servizi, scadenze, eventi, emergenze”.

“Tengo a precisare – continua Maino – che il canale WhatsApp non sostituisce le procedure ufficiali di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti previsti per legge, e non è nemmeno uno strumento di comunicazione obbligatorio per l’Ente, ma si aggiunge agli altri già disponibili, dai comunicati stampa al sito web, dai social ai dépliant cartacei, il tutto nell’ottica di favorire una maggiore informazione e partecipazione alla vita della città. L’attivazione del nuovo canale vuole essere un segnale concreto della nostra volontà di essere presenti nella quotidianità delle persone, non solo nei momenti ufficiali, ma anche nelle piccole e grandi necessità di ogni giorno”.

Per quanto riguarda la tipologia di contenuti si tratterà di messaggi brevi che evidenziano le informazioni essenziali. È previsto l’utilizzo di immagini, infografiche esplicativi per aumentare la comprensione, nonché di link per collegarsi a pagine del sito istituzionale o documenti ufficiali del Comune per chi desidera maggiori dettagli o approfondimenti.

