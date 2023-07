La magia degli elementi invade la valle: al via il Festival che racconta il territorio

È una terza edizione assolutamente speciale quella che prenderà il via stasera illuminando la Valle dell’Astico: la manifestazione con la quale il Comune di Arsiero celebra il suo territorio e le ricchezze naturali si arricchisce e diventa infatti il “Festival dell’Acqua e della Carta”.

Un nuovo elemento che ricalca la storia di Arsiero, un materiale duttile che per il territorio è stato da sempre una risorsa economica e di prestigio. Un fil rouge che ha permesso al Comune di Arsiero di vincere il Bando PNRR – Bando dei Borghi con il progetto “Palazzo di Carta” attraverso il quale si potrà avviare il recupero dell’ala est della sede municipale e che con questo festival sarà celebrato in quattro giornate ricche di musica, arte, spettacolo, cultura e divertimento.

Gli eventi, pensati per la più ampia partecipazione di grandi e piccini, si svolgeranno tra Piazza Rossi, Contrà Pria e Contrà Scattolari da oggi fino a domenica prossima 8 luglio e saranno tutti gratuiti.

L’evento di apertura del festival, questa sera, è affidato a “Onde di luce”: nella storica cornice della Cartiera Rossi, acqua e carta dialogheranno insieme per dar vita ad uno spettacolo immersivo. Proiezioni di immagini grafiche, poesie e riflessioni a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo si alterneranno a giochi di luci e laser, per dar vita ad un insolito mondo d’acqua.

Introdurrà la serata, alle 21, il Coro Monte Caviojo, diretto da Giulio Agostini, che proporrà un programma di brani musicali riguardanti preziosa risorsa blu. Domani, venerdì, torna invece in Contrà Pria l’evento che da dieci anni vede la regia di Liliana Longin. “La Voce del fiume” è infatti un appuntamento fisso per tutti coloro che intendono scoprire le bellezze di naturali a suon di musicisti ed esibizioni: bicchieri, arpa, gong e voci accompagneranno i partecipanti in questa passeggiata. Il ritrovo è previsto alle ore 17.15 e 17.45 con partenza dei gruppi (prenotazione obbligatoria) alle ore 17.30 e 18.

Sabato, stavolta dalle 16 alle 18, per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni verranno proposti presso Piazza Rossi, laboratori manuali, letture animate in collaborazione con la Biblioteca di Arsiero e baby dance.

Il clou della manifestazione sarà l’evento serale dal titolo “Il ritmo e l’incanto della Natura”, uno spettacolo emozionante in due tempi: nella prima parte Edyta Kaminska accompagnata dalla chitarra di Giuseppe Tarolli si esibiranno in un raffinato dialogo musicale dedicato alla salvaguardia della natura e alla bellezza del nostro pianeta. A seguire, Encanto by Cores da Bahia: acrobati e ballerini brasiliani ed africani si esibiranno in un’affascinante spettacolo di arte circense e folklore mescolando tradizione e cultura dei due continenti. Ritmo, colore e allegria, un fantastico racconto di una tribù indios che si adopererà per la salvezza della foresta e dei corsi d’acqua grazie al rinvenimento di un magico amuleto.

Il Festival si concluderà domenica 9 luglio- ritrovo presso il parcheggio della Trattoria “La Fortuna” dalle ore 10 – con un laboratorio aperto alle famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni. “L’orchestra nel Bosco” sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoni della natura: alberi, torrenti, foglie e animali. Ciascun partecipante potrà riprodurre con i materiali del bosco e con strumenti tecnologici i rumori fino a creare una dolce melodia.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Arsiero, la pagina Facebook Arsiero Informa o contattare direttamente il numero 0445741305 int. 1.