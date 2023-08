La Pro Loco batte sé stessa: ad Arsiero lo gnocco più lungo d’Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gnocco record ad Arsiero dove la Pro Loco del paese è riuscita ancora una volta a superare sé stessa arrivando a quota 667,8 metri di squisita bontà: nel 2022 lo gnocco aveva di poco mancato i 642 metri.

Un gran lavoro per volontari e maestranze che dopo un’intera giornata di impegno a impastare con una passione e una tecnica senza tempo, hanno consentito al Sindaco Cristina Meneghini – presente agli stand per apprezzare il gran lavoro – e al Presidente della Pro Loco Fiorenzo Lorenzini di certificare l’ambito traguardo che fa del gnocco esposto in Piazza Rossi, il più lungo di tutta Italia.

L’ennesimo successo per l’associazione arsierese che soltanto una quindicina di giorni fa ha portato negli impianti sportivi comunali quasi 2500 persone ad acclamare i Nomadi in tour per il loro cinquantesimo anno di attività. Iniziative che rientrano nel fitto calendario di eventi d’agosto: oltre a degustare il prelibato piatto della tradizione stavolta condito dei sughi più gustosi, festa di tutte le associazioni e musica con la nota dj Adelina Putin.

Il clou martedì 15 agosto con premiazione dei vari concorsi ed estrazione della storica Tombola: ma le iniziative gastronomiche e di intrattenimento non mancheranno per tutto il mese con degustazione gnocchi anche il prossimo weekend.