Lavori di ammodernamento alle Poste: sportello temporaneo a Cogollo del Cengio

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Poste più accessibili e servizi più facili. Sono iniziati oggi i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Arsiero, in via Stella Innocente. Un intervento che rientra nel progetto Polis di Poste Italiane, il piano nazionale dedicato ai piccoli comuni che punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo al tempo stesso a ridurre il divario digitale.

Obiettivo dei lavori è migliorare la qualità degli spazi e dell’accoglienza, rendendo l’ufficio sempre più funzionale alle esigenze dei cittadini. Durante il periodo degli interventi, Poste Italiane assicurerà la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cogollo del Cengio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Sono inoltre disponibili gli uffici postali di Velo d’Astico, Seghe di Velo, Piovene Rocchette. Sportelli automatici Postamat sono presenti presso gli uffici postali di Cogollo e Velo d’Astico.

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