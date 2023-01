Morte di Ingrid Dal Santo, la madre guidava ubriaca: è indagata per omicidio stradale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri hanno accertato che la madre di Ingrid Dal Santo, la 32enne morta nel frontale avvenuto nella tarda serata del 13 dicembre scorso ad Arsiero, guidava ubriaca: per questo Barbara Berlato, 50 anni, è ora indagata per omicidio stradale.

Lo schianto, spaventoso, avvenne lungo la strada provinciale 350, che da Cogollo del Cengio porta ad Arsiero, e le due donne viaggiavano a bordo di una Citroen C3 in direzione di Valdastico, dove si erano da poco trasferite.

Dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri della stazione di Valdastico, è emerso che la 50enne conducente della Citroen ha prima perso il controllo del veicolo e, dopo aver invaso la corsia opposta, si è schiantata frontalmente con un suv che stava sopraggiungendo, il cui guidatore, peraltro, non aveva riportato ferite. Per Ingrid Dal Santo invece le ferite furono fatali e morì sul colpo, mentre la madre rimase gravemente ferita.

All’esito degli esami eseguiti sulla cinquantenne è emerso che si era messa alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito.

I carabinieri, sulla scorta delle risultanze investigative raccolte, hanno denunciato la donna in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza alcolica. A conclusione delle indagini, sarà ora l’iter processuale ad accertate in via definitiva, qualora ci sia una condanna, la colpevolezza la donna.