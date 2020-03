Prende a calci autobus e agenti. Arrestato un giovane ghanese

Non sono ancora chiari i motivi per cui nel pomeriggio di lunedì 23 ad Arsiero un giovane ghanese, Sherif Moraho Ahmed, 19 anni, abbia preso a calci i sedili di un autobus vuoto, per poi scagliarsi sugli agenti dell’arma accorsi per bloccarlo.

In ogni caso per il giovane sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto in viale Roma, quando la pattuglia dei carabinieri stava svolgendo servizio di controllo ai sensi del DPCM. I militari hanno incrociato il giovane, già noto per diversi precedenti di polizia, che si trovava all’interno di un autobus, in quel momento vuoto, e stava prendendo a calci alcuni sedili.

Invitato a scendere, il ragazzo ha continuato prendendo a calci la carrozzeria del mezzo. A quel punto i militari si sono avvicinati per bloccarlo e ne è scaturita una breve colluttazione grazie alla quale è riuscito a dileguarsi a piedi. Avviate le ricerche per il rintraccio, il 19enne è stato trovato mezz’ora dopo non distante dal luogo del primo contatto; a seguito di una seconda breve colluttazione, gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo e a condurlo in caserma dove, dopo i dovuti accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto e posto in cella di sicurezza. Il ragazzo è stato inoltre denunciato poichè fuori di casa senza un valido motivo.