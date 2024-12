Pro Loco sempre più in aiuto del turismo locale. E nel 2025 rivivrà il “Ritorno Dal Bosco”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fine anno tempo di bilanci anche per le Pro Loco. E’ così che quelle delle valli dell’Astico e del Posina si sono ritrovate assieme per festeggiare i traguardi conseguiti e soprattutto per delineare il programma di un 2025 che si annuncia ancor più ricco di eventi e di iniziative.

Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Pedescala, Posina, Valdastico e Velo d’Astico: 150 eventi distribuiti nell’arco del 2024 e 9 le Pro Loco rappresentate da altrettanti delegati, spesso rinnovate e timonate da giovani capaci di apportare entusiasmo e nuova linfa ad un tessuto associativo fatto di volontari indispensabili soprattutto in piccole comunità dove, altrimenti, mancherebbero quei momenti comunitari capaci di aggregare e ravvivare i paese. E assieme al Presidente del Consorzio Nicola Sella, anche il referente provinciale Unpli Vicenza Aps Antonio Chemello, già Presidente della Pro Loco di Sandrigo e Consigliere Regionale dell’Unpli Veneto, presente per premiare il sodalizio di Velo D’Astico, capace di mantenere vive le feste della tradizione oltre che di innovarsi con feste rivolte ai giovani.

Esempio su tutti la Fiera di San Martino, ormai appuntamento fisso per tutto l’alto vicentino e non solo: “Le Pro Loco sono e saranno sempre più volano dell’economia dei nostri paesi – ha affermato orgoglioso Sella – grazie al volontariato e alla promozione di piatti tipici per i quali i turisti spesso tornano riempendo ristoranti e locali per mangiare i prodotti proposti durante le sagre, dagli avannotti di Pedescala, ai tradizionali gnocchi di Posina, Laghi ed Arsiero, passando per la trota di Valdastico. La dimostrazione che non sono iniziative fine a sé stesse, ma si legano con un modo di concepire il territorio, sempre più valorizzato grazie al lavoro di decine di volontari e alla preziosa sinergia con amministratori, produttori e ristoratori”.

E mentre ancora mancano all’appello ancora alcune iniziative prima di salutare il 2024 – a Laghi fervono i preparativi per “l’Incanto di Natale” – si guarda con fiducia all’anno che verrà, con alcune anticipazioni alquanto ghiotte: “Tutte le Pro Loco del Consorzio stanno lavorando sodo per offrire un calendario ancor più accattivante – ammette Nicola Sella – ma posso annunciare che tra i punti di forza tornerà il “Ritorno dal bosco” a Valdastico. Sto inoltre pensando ad un Festival che unisca tutti i paesi: ora vedremo come svilupparlo, ma potrebbe essere qualcosa di unico nel suo genere”.