Soccorso Alpino dona 150 tute protettive all’ospedale di Santorso

Il Soccorso alpino di Arsiero ha donato 150 tute integrali protettive all’ospedale di Santorso, 90 acquistate direttamente dalla stazione, le altre arrivate da aziende e privati della zona di Arsiero. La consegna è avvenuta attorno alle 13 nei magazzini dell’ex ospedale di Schio.

“Sabato 21 nel pieno dell’emergenza Coronavirus, sul gruppo Whatsapp di Stazione condividiamo una richiesta di aiuto – spiegano i membri della stazione di Arsiero – non un allertamento come gli altri ai quali siamo abituati. La richiesta non arriva da una persona in difficoltà, dispersa o in pericolo di vita. Arriva da un nostro collega di Stazione, infermiere impegnato in prima linea al pronto soccorso, saturo di presenze e di nuovi arrivi. Sono le 14.30 e la richiesta è di segnalare se qualcuno di noi ha in casa tute integrali protettive conformi alle norme igieniche da inviare in pronto soccorso per garantire la sicurezza degli operatori sanitari”.

E’ noto infatti che in questo momento quasi tutte le strutture sanitarie pubbliche difettano dei dispositivi di protezione individuali necessari a medici e infermieri per svolgere il loro lavoro in sicurezza. “I Dpi scarseggiano e sicuramente quelli disponibili non basteranno per la gestione del picco di ricoveri – proseguono i soccorritori di Arsiero – iniziano le prime risposte, qualcuno segnala di averne una, qualcun altro dice di averle viste in ferramenta, si attiva una rete di contatti e telefonate. Alle 18 infine arriva il messaggio del capostazione: abbiamo preso come ctazione tutte le tute disponibili in ferramenta per donarle all’ospedale”.

Complessivamente le tute raccolte saranno 150. Sicuramente non si è trattato di un classico intervento da soccorso alpino, ma non c’è dubbio che lo spirito di generosità e liberalità sia il medesimo.