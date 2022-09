Tranciato un tubo del gas nello scontro tra due auto. Ferite entrambe le conducenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il maltempo che ha imperversato nella mattinata di oggi, 29 settembre, è una possibile causa del grave incidente registrato poco prima delle 9:30 di questa mattina a Schio. Un violento scontro tra due auto e la pericolosa rottura di un tubo del gas metano potevano rendere il bilancio del sinistro molto più pesante. Al momento l’esito dello scontro riferisce due feriti, trasportati in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in breve tempo i vigili del fuoco, che una volta arrivati in via Campo Sportivo a Magrè, hanno dovuto fronteggiare due gravi situazioni. La prima relativa alle due auto coinvolte, una Jeep Renegade e una Toyota Prius, entrate in collisione frontalmente. La seconda riguarda un tubo del gas metano tranciato di netto e con relativa fuoriuscita dell’idrocarburo.

I pompieri del vicino distaccamento hanno tamponato la perdita di gas metano in attesa dell’arrivo dei tecnici della rete, mentre le due donne, conducenti dei veicoli incidentali, sono state prese in carico dai sanitari del Suem e portate in ospedale per accertamenti. In seguito all’episodio il traffico ha subito gravi rallentamenti e la polizia locale ha deviato il flusso di veicoli per permettere di portare a compimento i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa, riportando alla normalità il tratto stradale.