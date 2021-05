Infortunio nei campi: trattore si rovescia, miracolato un agricoltore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se l’è cavata con la frattura di un braccio l’agricoltore di che poco dopo mezzogiorno a Breganze è stato vittima di un infortunio nei campi che poteva aver conseguenze molto più gravi e anche letali.

L’incidente è avvenuto sulle colline nei pressi di via Montegoggio (la strada che porta a San Giorgio di Perlena): il trattore che stava usando si è rovesciato su un fianco e nella caduta l’uomo è rimasto ferito. Fortuna ha voluto che nel cadere l’agricoltore non sia rimasto schiacciato dal mezzo, come purtroppo avviene spesso in questi casi, e tale fatalità gli ha sicuramente salvato la vita.

Il conducente a bordo del trattore era intento nello sfalcio dell’erba, quando per cause in corso di accertamento durante una manovra il mezzo si è rovesciato: l’uomo è rimasto intrappolato all’interno della cabina. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bassano del Grappa: hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo, mentre il personale sanitario del Suem 118 ha preso in cura l’uomo, trasferito all’ospedale di Santorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.