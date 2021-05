Quattro anatroccoli cadono nel tombino. Un passante sente i lamenti e chiama i pompieri (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una volta ripuliti, non saranno più quattro anatroccoli. Ma dei pulcini d’anatra “miracolati” visto che se non fosse stato per un passante incuriosito dai rumori e per i vigili del fuoco avrebbero di sicuro fatto una brutta fine, dopo essere caduti alle prime luci dell’alba in un tombino d’acqua piovana.

Senza alcuna possibilità di uscita, come si desume dalle immagini e dopo aver perso, con ogni probabilità, sia la mamma anatra che il resto della ciurma di fratelli durante un’uscita. L’intervento di salvataggio di animali è stato richiesto stamattina a Vicenza, in via Cairoli. Provenienti da qualche parco cittadino o forse dal giardino di privati.

Ad occuparsi di trarre in salvo i piccoli anatroccoli dalle piume striate sono stati quindi i pompieri della sede centrale, che con facilità hanno recuperato i quattro esemplari che galleggiavano a stento sull’acqua sporca, assicurandoli alle cure della polizia provinciale. Prima ancora erano stati adagiati in una scatola di cartone e portati in caserma dove sono stati rifocillati, prima di riunirsi uno con l’altro per scaldarsi e dedicarsi a un pisolino rigenerante dopo tanta paura. Non avrebbero resistito che qualche ora al massimo, prima di morire di stenti.

Ora per loro sarà trovata una sistemazione adeguata, sempre che eventuali proprietari della nidiata non si facciano vivi e si possa assistere a una versione di “ricongiungimento familiare” riservata agli animali da cortile. In caso di riconoscimento, è possibile contattare la sede centrale dei vigili del fuoco di Vicenza al 115 o direttamente la polizia provinciale berica al numero 0444.908359.