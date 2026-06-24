Torna la rassegna “Terra!”: una settimana di eventi tra il mito e la scienza del fuoco

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A Breganze torna il festival “Terra!” con una intera settimana di eventi dedicati al mito e alla scienza del fuoco. Dal 29 giugno al 5 luglio la rassegna culturale organizzata dal Comune in collaborazione con la biblioteca civica e la commissione cultura propone sette appuntamenti tra scienza, arte, musica e riflessioni per esplorare il tema del fuoco in tutte le sue sfaccettature: dall’energia alla tecnica, dalla creatività fino alla passione. Tutti gli eventi offriranno una chiave di lettura diversa per scoprire come questa “scintilla” muova il mondo e l’ingegno umano.

Il programma

Le prime due serate si svolgeranno al parco di Villa Laverda (o in bibliosala in caso di maltempo). Lunedì 29 giugno alle 21 è la volta di musica, identità e caos creativo. Il festival si apre celebrando l’arte che più di ogni altra accende le passioni: la musica. Ospiti della serata saranno i musicisti del ‘Dipartimento music group’, che guideranno il pubblico in un viaggio dietro le quinte della produzione musicale. Martedì 30 giugno alle 21 lettura e musica con La fiamma nel libro, una serata all’insegna della letteratura con un reading speciale accompagnato da musica dal vivo, curato dall’associazione ‘TiLeggo’.

Mercoledì 1 luglio e giovedì 2 luglio appuntamento alle 21 nella Sala polifunzionale Alda Merini per due appuntamenti dedicati alla scienza. Si comincia mercoledì con l’astrofisica Mariasole Maglione che seguendo il titolo “Un sole inquieto” approfondirà i segreti dell’attività solare e il modo in cui questa influenza la terra e lo spazio profondo. Giovedì una serata di geopolitica sull’energia con gli esperti Lisa Colmetti (Cer Alto Vicentino), Stefano Fracasso (Magis energia) e Andrea Testolin (Tonello energie) riuniti in un tavolo di confronto sul ruolo cruciale dell’energia negli equilibri e nelle prospettive internazionali.

Venerdì 3 luglio il festival si sposta nella frazione di Maragnole. Aperitivo alle 18.30 in piazza seguito dallo sketch teatrale “Fuoco: processo a Prometeo”, messo in scena dall’associazione La Colombara. Alle 21.30 al campo sportivo si potrà partecipare a “Caccia al pianeta”, una speciale e divertente caccia al tesoro alla scoperta del sistema solare, organizzata dal gruppo astrofili dell’osservatorio Toaldo e dedicata ai bambini.

Sabato 4 luglio appuntamento con scienza, danza e storia. Alle 10, nel museo del maglio a Breganze, il laboratorio didattico “A tutta terra” per ragazzi dai 10 ai 13 anni. Un’occasione per piccoli scienziati di sperimentare le varie forme di energia con attività semplici e coinvolgenti (iscrizione obbligatoria). Alle 21.10 in piazza Mazzini il grande spettacolo teatrale con la danza di “Le Tango des Malfaiteurs”, portato in scena dalla celebre compagnia Naturalis Labor. (In caso di maltempo lo spettacolo sarà al Cinema Verdi).

Domenica 5 luglio l’evento di chiusura con visita guidata al termovalorizzatore di Schio. Il festival si concluderà idealmente ‘sul campo’ con un’escursione guidata all’impianto di ViAmbiente, per toccare con mano come il fuoco e la tecnologia si trasformino in risorsa (iscrizione obbligatoria).

Per tutta la durata del festival, il Museo del Maglio resterà aperto per visite guidate straordinarie, disponibili esclusivamente su prenotazione.

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