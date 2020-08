Una decina di chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e danni da maltempo (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Temporali anche violenti a intermittenza stanno caratterizzando la mattinata di martedì 4 agosto nel territorio vicentino. Particolarmente colpita la fascia pedemontana a Nord della provincia, con almeno una decina di richieste di intervento inoltrate al 115: tutti i mezzi a disposizione dei distaccamenti periferici dei vigili del fuoco della zona sono stati inviati in varie località per contrastare allagamenti e danni causati dal vento. Tra cui un piccolo incendio causato da un fulmine e la caduta di un albero su un’abitazione.

In piazza a Breganze numerosi rivoli d’acqua sono entrati all’interno di alcuni esercizi commerciali nel corso della prima mattinata, mentre sulle entrate della chiesa di Santa Maria Assunta sono apparsi dei sacchi di sabbia dopo che intorno alle 9 la pioggia aveva creato uno strato d’acqua di almeno 5 centimetri, per poi diminuire d’intensità e consentire di rimediare al problema.

In corso in queste ore vari interventi, di piccola gravità, anche a Marano, Sarcedo, Colceresa, Marostica, Bassano e altri comuni della zona, su segnalazione dei residenti che lamentano in particolare infiltrazioni d’acqua in garage e cantine nei piani interrati, in parte già allagati. In alcuni paesi si segnalano invece problematiche con la fornitura di energia elettrica, già risolte, e in altri casi ascensori bloccati, sempre con i pompieri chiamati a prestare soccorso e aiuto dove possibile. Le previsioni meteo indicano il perdurare dell’instabilità per tutta la giornata di oggi. Si dovrà attendere almeno fino a domani per parziali schiarite e un progressivo ritorno al beltempo tipicamente estivo.

Nel dettaglio a Marano Vicentino stamattina attimi di paura causa di un fulmine caduto sulla zona, con conseguente incendio di un quadro elettrico in via Pasubio poi spento dai pompieri accorsi da Schio. Senza corrente elettrica a lungo sia il centro diurno che alcune abitazioni lungo la via. A Bassano del Grappa alle 6 di stamattina un albero di grandi dimensioni si è schiantato su una casa di via Tommaseo, senza conseguenze per le persone ma con danni ingenti all’edificio. Non si registrano per ora altre situazioni di criticità nè persone ferite, ma solo nelle prossime ore si potrà avere un bilancio più preciso della situazione in seguito al maltempo abbattutosi non solo sulla provincia di Vicenza, ma in tutto il Nord-Est.

