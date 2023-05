Principi nella notte: coppia di cervi a passeggio tra le case

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra orsi e lupi abbiamo quasi dimenticato che non ci sono solo predatori a far capolino sul territorio. Stavolta a far notizia sono una bellissima coppia di cervi, avvistati mentre stavano camminando lungo Via San Lorenzo, lasciata alle spalle la rotatoria che porta verso i tornanti del costo, in comune di Caltrano. Complice il buio dell’illuminazione pubblica spenta e l’ora particolarmente tarda, i cervi – un maschio fusone di circa 15 mesi con la sorella sottile – disturbati dai fari dell’auto hanno poi imboccato Via Martiri della Libertà per scomparire avvolti nell’oscurità.

Un periodo non facile per questi mammiferi, alle prese, tra gli altri, con le operazioni di sfalcio erba che spesso rischiano di ferire anche mortalmente specie i cuccioli che trovano riparo tra la vegetazione più fitta.