Runner sbatte la testa sul Cengio: tratto in salvo dal soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Questa mattina verso le 11 il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla Centrale del Suem 118 di Vicenza, per un runner rimasto ferito alla testa mentre con un amico si stava allenando lungo il Sentiero dei Granatieri sul Monte Cengio, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio.

Il 32enne – al momento non sono note altre generalità – ha infatti sbattuto la testa sulla roccia nel passaggio in una galleria, riportando una ferita e un sospetto trauma cranico. A dare l’allarme il compagno, corso a cercare copertura. Una prima squadra veloce ha raggiunto l’infortunato, che era cosciente, assieme all’infermiere dell’ambulanza di Asiago, mentre sopraggiungevano altri cinque soccorritori. Prestate le prime cure, l’infortunato è stato trasportato per un centinaio di metri fino al mezzo, partito poi in direzione dell’ospedale di Asiago.