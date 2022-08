Musicoterapia “in ensemble” al Museo dei Fisarmonicisti. Quattro incontri con Vivian Grillo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un percorso culturale dedicato alla musica come strumento di benessere e cura portato avanti dal Grillo “cantante”, vale a dire l’apprezzata musicoterapista e cantautrice Vivian Grillo e proporlo a Recoaro Terme. Con una location speciale che contribuirà ulteriormente ad arricchire l’offerta: il Museo Internazionale Internazionale delle Impronte dei Grandi Fisarmonicisti.

La nuova stagione dedicata a bambini e ragazzi è stata inaugurata domenica con un ciclo di 4 incontri dedicati appunto alla musicoterapia, in questo caso con un approccio di gruppo. Dopo la data del 7 agosto, il cammino proseguirà nelle domeniche 14, 21 e 28 dello stesso mese, con orario dalle 16 alle 18. L’attività didattica e ludico-ricreativa mira a promuovere la conoscenza di sé e dell’altro sviluppando competenze relazionali. Durante l’incontro del 21 agosto è prevista la presenza di Ilaria Vellar che presenterà l’organetto, strumento precursore della fisarmonica.

A curare la proposta come sopra accennato è la cantautrice e musicoterapeuta Vivian Grillo. Accanto alle esperienze artistiche, tra cui una partecipazione all’edizione 2014 del talent X-Factor e un tour con Fedex e J-Ax, la laurea magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata. Svolge attività di volontariato presso il Museo curandone le aperture, insieme al Maestro Elio Bertolini che del museo è uno dei fondatori. La proposta rivolta a bambini e ragazzi si sviluppa intorno alle life skills, tra attività sonoro-musicali e altre più manuali come la costruzione di uno strumento che poi i partecipanti potranno poi portare a casa come ricordo dell’esperienza. Le due ore previste per ogni tappa si snodano tra attività in cui i presenti producono e manipolano l’elemento sonoro-musicale, altre in cui si predilige l’ascolto passivo. Il tutto si svolge in gruppo, sviluppando passo passo diverse competenze. L’osservazione delle reazioni dei partecipanti permette inoltre di tarare la proposta sulle esigenze di ognuno.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Recoaro Terme ed è possibile accedervi anche per un solo evento, come per tutti. “Ogni incontro si apre con l’accoglienza e poi si suona tutti insieme – così nella presentazione della proposta culturale – imparando ad essere originali e creativi, ma anche leader e in grado di auto-regolarsi, comunicando sempre in modo efficace e onesto con gli altri presenti. Si prosegue con la creazione di uno strumento personale per lavorare sulla percezione sensoriale, ma anche su empatia, mutuo aiuto e problem solving. A conclusione del laboratorio si procede al saluto musicale”. Il laboratorio ha un numero limitato di posti disponibili: per partecipare è sufficiente contattare o scrivere al numero 348.9341568. Le attività si svolgono presso il salone del Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica, nel Palazzo delle Poste di Via Roma 68 a Recoaro Terme.

“Come Comune siamo alla ricerca di proposte nuove, coinvolgenti, in grado di far divertire anche i più piccoli insegnando però qualcosa che possa tornare utile. – così commenta la Consigliera con delega a Cultura e Istruzione, Cristina Camposilvan – Vogliamo rilanciare Recoaro come meta anche per attività di diverso tipo, rivolte a grandi e piccini. Il progetto promosso da Vivian ci è piaciuta da subito per qualità e preparazione e la prima sessione di domenica scorsa ci ha solo confermato questo. A lei va il nostro ringraziamento perché non capita tutti i giorni che un’artista come lei, con le esperienze che può vantare, scelga di arrivare in un paese piccolino, per quanto dalla grande storia, mettersi a disposizione a titolo gratuito e portare la sua competenza professionale al servizio di tutti.”

“Di questi tempi – spiega la promotrice degli incontri, Vivian Grillo – c’è una significativa richiesta e bisogno, a livello sociale, di iniziative di questa natura, che trattano tematiche utili nella vita, soprattutto attraverso attività pragmatiche. Le life skills, sono quell’insieme di abilità, capacità, motivazioni, atteggiamenti e valori che rendono positiva e costruttiva un’esperienza vissuta da un individuo; emergono nel momento in cui una persona reagisce agli stimoli o alle richieste dell’ambiente in cui è immersa. Senza queste abilità socio-emotive, soprattutto nel caso di bambini, ragazzi e giovani adulti, possono instaurarsi comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress che si vivono”.