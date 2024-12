Clientela “poco raccomandabile” e turbative alla cittadinanza. Il Questore chiude un bar

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiusura per 15 giorni imposta dalla Questura berica a un esercizio pubblico del centro di Thiene, con notifica esecutiva presentata ai gestori dai Carabinieri con sede di compagnia in via Lavarone. Un ordine perentorio scaturito da una serie di intemperanze accertate dalle forze dell’ordine, verificate attraverso i controlli di polizia. Si tratta del “Caffè Giardini“, in viale Bassani, a due passi da Municipio cittadino.

Un episodio recente di violenza, culminato nell’aggressione di un giovane residente a Chiuppano, la frequentazione abituale da parte di soggetti con precedenti di giustizia e, non ultima, la presenza riscontrata di clienti “catalogati” come assuntori di sostanze stupefacenti hanno indotto le autorità a mettere in atto la misura di avvertimento.

Il provvedimento amministrativo, recapitato venerdì scorso al titolare, richiesto ed ottenuto dalla stazione Carabinieri di Thiene, viene quindi giustificato dalla constatazione che “il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, la moralità ed il buon costume“, come si legge nel dispositivo che accompagna l’ordinanza di chiusura. Numerose le segnalazioni da parte dei residenti della zona giunte in caserma nei mesi scorsi, ricordando un’analoga ordinanza di sospensione della licenza che risale al 2022, a quanto pare non risultata risolutiva alla luce dei fatti recenti.

Risale agli ultimi giorni di novembre l’ultimo sopralluogo dei militari dell’Arma, in questa occasione accompagnati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazione (Nas), giunto da Padova. Le verifiche avevano prodotto una lista di punti non osservati con lo scrupolo richiesto, dal punto di vista igienico-sanitario in particolare. Inoltre, i Carabinieri con l’unita cinofila al seguito avevano sorpreso un avventore straniero in possesso di una modica quantità di “hashish”, segnalandolo quale assuntore alla Prefettura di Vicenza. Infine, nel giardino a uso del bar, il cane antidroga aveva fiutato nella vegetazione un involucro contenente 15 grammi di hashish, sottoposto a sequestro.